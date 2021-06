Scrivanie gaming grandi | Le migliori di Giugno 2021

State costruendo la vostra postazione da gaming e siete alla ricerca di una grande scrivania? Bene, allora questa è la guida adatta alle vostre esigenze! Il mercato offre diverse possibilità, con accessori aggiuntivi adatti a tutti i gusti. Noi di Game Division, pertanto, abbiamo deciso di stilare una guida apposita per aiutarvi nella scelta della scrivania da gaming grande più affine a voi. Per farlo, abbiamo scandagliato a fondo le varie offerte, in cerca dei migliori prodotti in base al prezzo ed alla fattura. Senza indugiare in ulteriori chiacchiere, esaminiamo assieme quanto proposto in questa guida!

Volendo potete dare un’occhiata anche alle migliori scrivanie da gaming in assoluto, le migliori disponibili su Amazon o quelle più economiche.

Scrivanie gaming grandi, le migliori

ESGAMING

La prima proposta è davvero formidabile! La scrivania in fibra di carbonio e acciaio di ESGAMING, di dimensioni pari a 139.7 x 59.94 x 74.93 cm (quindi buona per chi volesse una postazione a due monitor), offre un portabicchiere, due supporti per cuffie, e un box sottostante per il cable management. Inoltre, è dotata di un sistema d’illuminazione RGB integrato che potrete regolare grazie al comando integrato.

» Clicca qui per acquistare ESGAMING su Amazon

EUREKA ERGONOMIC

La scrivania gaming grande di EUREKA ERGONOMIC sorprende per vari motivi. Con corpo in metallo, il design è minimal ma accattivante al contempo. Le dimensioni sono generose ed ottime per una postazione a tre monitor, pari a 152 x 70 x 77 cm. Per quanto riguarda la dotazione, offre un sistema di cable management, un vasto tappetino per mouse e tastiera e piedi regolabili (ottima aggiunta per prevenire danni alla pavimentazione). Per il prezzo esiguo a cui è venduta, rientra tra le migliori scrivanie per qualità/prezzo.

» Clicca qui per acquistare EUREKA ERGONOMIC su Amazon

Trust

La proposta di Trust è adatta per le configurazioni a due monitor, con dimensioni pari a 140 x 66 x 75 cm, e contraddistinta da ottimi materiali quali legno e frame in lega d’acciaio. Oltre ad essere munita di portabicchiere, supporto per cuffia e box per cable management, la scrivania gaming di Trust offre anche un tappetino per mouse che copre completamente la superficie della stessa, garantendo un controllo fluido ed omogeneo durante le vostre partite, senza impedimenti di sorta. Inoltre, i due piedi in acciaio vi permetteranno di regolarne l’altezza.

» Clicca qui per acquistare Trust su Amazon

SANODESK

L’offerta di SANODESK è sorprendente: offre un portabicchiere, un sistema di cable management, supporto per cuffie e una superficie ricoperta completamente da un tappetino per mouse e tastiere. I materiali sono ottimi, ovvero superficie in fibra di carbonio e corpo in metallo. Le dimensioni permettono una configurazione a tre monitor, e sono più grandi rispetto alle precedenti proposte: 160 cm e profonda 73 cm, con gambe che offrono tre livelli d’altezza, ovvero 71 cm, 76 cm e 81 cm. Una scrivania gaming grande ed accattivante!

» Clicca qui per acquistare SANODESK su Amazon

Himimi

La scrivania gaming grande di Himimi offre tutto il necessario per poter organizzare la postazione gaming definitiva: portabicchiere, supporto per cuffia, box per il cable management e un supporto per giochi e pad. Le dimensioni sono immense: 160x74x76 cm (ottima per tre monitor). Realizzata in fibra di carbonio e corpo in acciaio, colpisce inoltre per la presenza di un tappetino per tastiera e mouse che ne ricopre l’intera superficie.

» Clicca qui per acquistare Himimi su Amazon

Come scegliere una scrivania da gaming grande

I fattori principali che dovrete considerare sono tre: materiali, accessori e dimensioni. Dovrete valutare bene ciò che desiderate dalla vostra futura scrivania gaming, in modo da non ritrovarvi un prodotto poco affine alle vostre esigenze o, peggio ancora, una scrivania che non vi entri in stanza. Esaminiamo assieme i tre punti elencati.

Materiali

Come per qualsiasi oggetto, la scelta dei materiali decide la qualità di quest’ultimo. Ritrovarsi con una scrivania che non sopporti il peso della nostra attrezzatura da videogiocatori, d’altronde, è un rischio troppo alto da correre. Pertanto, affidatevi sempre a materiali come leghe d’acciaio, metallo e desk in legno, ignorando completamente scrivanie con gambe in plastica, poco resistenti rispetto ai materiali precedentemente elencati.

Accessori

La scelta degli accessori è prettamente dettata dai gusti personali: adorate sorseggiare una bevanda calda o fredda durante le vostre sessioni di gioco? Allora il portabicchiere è estremamente comodo per favorire le vostre necessità. Stessa cosa per quanto riguarda i supporti per le cuffie. La griglia (o il box) per il cable management, invece, è di fondamentale importanza per una postazione ordinata e piacevole alla vista.

Dimensioni

Avete tanto o poco spazio a disposizione nel vostro ufficio o nella vostra stanza? Bene, le dimensioni sono da tenere assolutamente sott’occhio. Non è piacevole ritrovarsi una scrivania che non entri in camera vostra, o che risulti troppo piccola. Inoltre, le dimensioni sono estremamente importanti a seconda della postazione che vorrete costruire: avrà uno, due o tre schermi? Le console (o il PC) le posizionerete su di essa? Armatevi di righello e prendete tutte le misure necessarie, onde evitare un reso indesiderato. Per una postazione a due monitor, consigliamo scrivanie a 55 pollici (140 cm), mentre per tre monitor, o per schermi di elevate dimensioni, scrivanie da 150-160 cm. Ovviamente dovrete tener conto anche della grandezza dei vostri monitor, quindi misuratene la larghezza.