Sea of Thieves si unisce a un altro grande gioco che vede come protagonisti i pirati, Monkey Island, in una nuova espansione annunciata all’evento Xbox Showcase di oggi.

Xbox ha rivelato ulteriori dettagli sulla collaborazione con Lucasfilm Games in un post su Twitter dopo l’annuncio, che lo presenta come un’espansione in tre parti che inizierà a essere rilasciata il 20 luglio. Sarà pubblicata a intervalli mensili e tutte le parti saranno gratuite.

Ufficialmente intitolata The Legend of Monkey Island, l’espansione vedrà la comparsa di personaggi – tra cui Guybrush Threepwood, Elaine, LeChuck, Murray il Teschio Demoniaco Parlante – e doppiatori della serie classica di avventure.

È solo l’ultimo importante crossover pirata ad arrivare a Sea of Thieves dopo l’aggiornamento Pirati dei Caraibi nel 2021.