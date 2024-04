Sea of Thieves raggiunge i 40 milioni di giocatori e ancora non è uscito su PS5

Mentre Sea of Thieves si prepara ad approdare su PlayStation 5, lo sviluppatore Rare ha annunciato un grande traguardo per il gioco: aver raggiunto i 40 milioni di giocatori sin dal suo lancio nel 2018.

In un post sul blog, il produttore esecutivo Joe Neate ha dichiarato che il traguardo dei 40 milioni di giocatori di Sea of Thieves proviene dagli utenti su Xbox, Windows 10 e Steam. Da quando è stato lanciato ormai 6 anni fa, Rare ha rilasciato oltre 100 aggiornamenti gratuiti per mantenere attivi gli utenti; il più recente, ovvero la stagione 12, sarà lanciato presto e porterà nuove aggiunte come coltelli da lancio e il richiamante delle ossa.

Sea of Thieves aumenterà ancor di più il suo bacino d'utenza quando sarà disponibile su PS5 il 30 aprile, con l'edizione premium che offre cinque giorni di accesso anticipato dal 25 aprile. Il progresso e gli oggetti si potranno trasferire dalla versione Xbox a quella PS5, ma ci saranno anche server solo per PlayStation con la possibilità di disabilitare il gioco multipiattaforma.

Quando il titolo è stato lanciato, rappresentava una svolta per Rare, che aveva sviluppato un paio di giochi Kinect Sports prima che Microsoft abbandonasse l'add-on di tracciamento dei movimenti. Tuttavia, Sea of Thieves è stato un successo per lo studio, diventando uno dei suoi giochi più popolari di sempre. Per quanto riguarda il futuro, invece, Rare sta ancora lavorando su Everwild, annunciato nel 2019 ma senza una data di uscita.

Come vi abbiamo già raccontato, Sea of Thieves è solo l'ultimo di una lista di titoli Xbox a fare il salto verso altre piattaforme, unendosi a Grounded e Pentiment di Obsidian, e Hi-Fi Rush di Tango Gameworks. Microsoft, infatti, sta testando le acque multi-piattaforma con questo quartetto, e potrebbe rilasciare più giochi first-party su console non-Xbox in futuro.