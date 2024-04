Sea Of Thieves su PS5 è già un successo: code per entrare e server affollati

La beta di Sea of Thieves su PS5 ha preso il via oggi, generando fin da subito un'enorme affluenza di giocatori online e un avvio molto positivo. L'attesissima beta, programmata dal 12 al 15 aprile, ha già visto una massiccia partecipazione da parte dei giocatori, i quali si sono precipitati nel mondo dei pirati digitali, creando lunghe code per accedere al titolo di Rare.

Rare ha segnalato un significativo traffico sui server fin dall'inizio della beta, con una vasta schiera di giocatori desiderosi di immergersi nell'avventura pirata. Questo ha portato a tempi di attesa più lunghi del previsto per l'accesso al gioco, segno dell'entusiasmo, e dell'attesa, che circonda l'arrivo di Sea of Thieves su PS5.

La beta offre ai giocatori l'opportunità di esplorare una varietà di contenuti di gioco su PS5, con la garanzia che i progressi effettuati durante questo periodo verranno trasferiti nella versione definitiva del gioco, nel caso si decida di acquistarlo.

Inoltre, i partecipanti alla beta riceveranno ricompense sotto forma di elementi cosmetici e valuta in-game, contribuendo alla progressione personale del giocatore attraverso le stagioni del gioco.

Anche se l'Emporio non sarà accessibile durante la beta, e i trofei non potranno essere sbloccati, i progressi dei giocatori verranno comunque tracciati e trasferiti direttamente nella versione completa del gioco.

Rare ha lavorato con grande cura nell'adattare il gioco alla console Sony, garantendo una versione ottimizzata di Sea of Thieves che sfrutti tutte le caratteristiche di PS5. L'uscita ufficiale del gioco è prevista per il 30 aprile 2024, e l'entusiasmo dei giocatori è evidente sin da questo primo giorno di beta.

Sea of Thieves su PS5 rappresenta un test importante per portare altri titoli Xbox sulla console Sony. Il successo di questo titolo sarà cruciale per valutare l'accoglienza dei giochi Xbox sulla piattaforma PS5 e per comprendere meglio il mercato dei videogiochi cross-platform.