Sea of Thieves domina Steam: il più venduto senza essere in sconto!

Quando Microsoft ha annunciato di volersi aprire ad altri store e portare su ogni piattaforma le proprie opere videoludiche esclusive, alcuni non hanno compreso tale decisione. Ora, Sea of Thieves dimostra che la scelta di Redmond è stata più che saggia. Il gioco di RARE è infatti diventato il più venduto su Steam, con picchi da 60.000 utenti in contemporanea. Ciò che più stupisce, però, è che in questi giorni è riuscito a battere moltissimi concorrenti senza essere in sconto!

In questi giorni, infatti, sono in corso i Saldi Steam. Molteplici giochi di qualità vengono offerti a prezzi più che vantaggiosi. Sea of Thieves, invece, è a prezzo pieno (precisamente, 39.99 euro). Si potrebbe pensare che un gioco con diversi anni sulle spalle non possa competere con migliaia di titoli in sconto, eppure il risultato è l’opposto.

Ricordiamo anche che Sea of Thieves è disponibile su PC da tempo, anche tramite Game Pass. Il successo su Steam è quindi arrivato dopo che molti avevano già avuto occasione di mettere le mani sull’avventure piratesca di RARE. Chiaramente l’utenza preferisce di gran lunga poter cavalcare le onde insieme agli amici della piattaforma Valve, sfruttandone tutte le feature e peculiarità.

La qualità del gioco è ovviamente un fattore rilevante per il suo successo, ma il merito è anche e sopratutto del grandissimo supporto dato dagli sviluppatori nel corso degli anni. Tra update, aggiornamenti ed espansioni, abbiamo sempre avuto qualcosa da fare nei mari digitali di RARE. Due settimane fa, inoltre, è stato rilasciato l’update Haunted Shores, il quale ha introdotto le navi fantasma e quella di Captain Flameheart. I giocatori attendono inoltre la versione Alpha dei Server Personalizzati.