PlayStation, i giochi Xbox dominano le classifiche

Xbox ha ampliato la portata dei suoi giochi introducendoli su piattaforme concorrenti, come PS5 e Nintendo Switch, superando le aspettative di vendita. Tra gli esempi di questa strategia di successo, Sea of Thieves di Rare, spicca per aver raggiunto i 40 milioni di giocatori, segno di una crescita notevole rispetto al passato.

A seguito del suo lancio su PS5 in aprile, Sea of Thieves è diventato il gioco più venduto negli Stati Uniti e nell'Unione Europea su PSN. Il successo non si è fermato, poiché il gioco ha mantenuto la sua posizione anche nel mese di maggio, superando titoli recenti come Stellar Blade e Helldivers 2. Inoltre, si è affermato come il titolo più venduto anche in Europa, superando anche il celebre GTA 5.

La presenza di molti giochi Xbox in cima alla classifica dei più venduti su piattaforma PlayStation per l'ultimo mese è notevole. Titoli come Modern Warfare 3, Minecraft, e Fallout 4 hanno confermato il dominio di Xbox nella preferenza dei giocatori.

Questa mossa di Microsoft, accolta inizialmente da scetticismo, sta decisamente dimostrando la forza delle IP Xbox. Voci suggeriscono che anche titoli di grande rilievo come Halo potrebbero seguire questa direzione, ma è ancora presto per giungere a conclusioni.

Anche PlayStation sembra incline a seguire questa tendenza, ampliando la disponibilità delle sue esclusive. Il prossimo LEGO Horizon Adventures, per esempio, sarà disponibile anche su Nintendo Switch, e Sony ha mostrato interesse per l'introduzione del personaggio Aloy in Smash Bros.