Secret Level: potevamo avere il miglior episodio di sempre, ma Microsoft ha detto "nah"

Prime Video ha rinnovato per una seconda stagione Secret Level, la serie antologica animata creata da Tim Miller ed esecutivamente prodotta e diretta da Dave Wilson, pochi giorni dopo il rilascio della seconda tranche di episodi. Il rinnovo rappresenta un importante traguardo per gli oltre 2.000 animatori che hanno lavorato con passione al progetto negli ultimi anni.

Amazon Prime Video Crediti: Amazon Prime Video

La serie combina l'amore di Miller per l'animazione e i videogiochi, portando in vita titoli famosi come Warhammer 40.000, Pac-Man e Mega Man con storie originali e la partecipazione di star come Arnold Schwarzenegger, Keanu Reeves e Kevin Hart. Miller e Wilson guidano questo ambizioso progetto con grande dedizione.

L'idea di "Secret Level" è nata nel 2021, ma realizzarla non è stato semplice. Come spiega Miller: "È stato un incubo legale di intrecci di proprietà intellettuali. Il lavoro degli avvocati è stato quasi più impegnativo della parte grafica". Dopo il rifiuto di Netflix, Amazon ha creduto nel progetto dandogli il via libera.

"Ci vuole molta fiducia da parte dei detentori dei diritti dei giochi per lasciarci giocare con i loro beni più preziosi", sottolinea Miller. "L'abbiamo guadagnata grazie alla nostra esperienza nel settore".

Per realizzare la prima stagione, il team ha fatto affidamento in parte sull'infrastruttura sviluppata per "Love, Death & Robots", altra serie antologica di Miller per Netflix. Wilson spiega: "Abbiamo collaborato con molti degli stessi studi di animazione, come Digic a Budapest e Unit a Parigi. La pipeline di produzione è simile, con l'aggiunta della complessità legata ai giochi".

Con il rinnovo per una seconda stagione, i fan possono aspettarsi nuove storie e animazioni spettacolari. Miller e Wilson non hanno confermato se gli episodi non realizzati per la prima stagione verranno recuperati, ma è chiaro che l'entusiasmo e la passione dietro "Secret Level" continueranno a guidare il progetto verso nuovi traguardi.

Proprio a proposito di questo, è stato chiesto del perché non si sia pensato a saghe come Halo o DOOM, a questo proposito Miller e Wilson hanno voluto dire la loro:

Il direttore creativo di id [Software] è un nostro buon amico, così come quelli di Microsoft, quindi abbiamo fatto un grande appello perché una delle cose che sia io che Tim vorremmo fare è realizzare qualcosa che non è attualmente disponibile nei giochi, come i crossover. Volevamo realizzare un episodio crossover Master Chief/Doom Slayer e ho passato un intero fine settimana a scrivere questa lettera appassionata della mia infanzia. Ed è esattamente quello che ha detto Tim; loro hanno detto: “Nah”. Ha spiegato Wilson

Quindi sì, avremmo avuto la possibilità di vedere un vero cross-over con il DOOM Guy e Master Chief insieme su Secret Level, ma questo non è stato possibile proprio perché l'azienda di Redmond ha rifiutato la proposta. Non sappiamo ovviamente se questa idea verrà recuperata con una seconda stagione, ma è inevitabile non rimanere rammaricati per questa decisione.