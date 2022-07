Più volte su questi lidi vi abbiamo parlato e mostrato alcune delle novità più importanti uscite dalle fucine di Secretlab. Questo marchio, ormai ben riconosciuto e apprezzato da tanti videogiocatori, propone agli appassionati una serie di sedie da gaming, e non solo, ispirate ai brand videoludici e della cultura pop più affermati. Questa volta tocca ad Assassin’s Creed ricevere una fantastica collezione che si prefigge l’obbiettivo di celebrare i quindici anni di attività della celebre saga targata Ubisoft.

Sedie da Gaming

Il franchise di Assassin’s Creed ha saputo trovare una grande popolarità sin dai suoi primi istanti di vita, tanto che la saga creata e portata avanti da Ubisoft si è espansa molto presto anche al di fuori del medium videoludico con fumetti e film cinematografici. Proprio per festeggiare i quindici anni di vita del franchise, Secretlab e Ubisoft hanno annunciato una collaborazione che è sfociata nella creazione di una collezione tutta basata sul brand degli assassini.

Come dichiara Secretlab in queste ore, questa nuova collezione a tema Assassin’s Creed segna il primo lancio in edizione speciale della compagnia. All’interno di questa collection non solo è inclusa un’immancabile sedia Secretlab TITAN Evo 2022 con licenza ufficiale Assassin’s Creed, con tanto di inserti a tema e logo ricamato, ma è presente anche una scrivania da gaming Secretlab MAGNUS Metal Desk con tanto di accessori per gestire il cable management.

Entrambi questi prodotti targati Secretlab mantengono tutte le alte qualità nell’uso e nella ricerca dei materiali, e se siete fan della saga Ubisoft non potete proprio lasciarvi scappare l’occasione di arredare la vostra postazione da gaming con questa sedia e scrivania da gioco. Se siete interessati a questa collezione per i quindici anni di Assassin’s Creed, sappiate che potete acquistare tutto il pacchetto completo o singolarmente la sedia o la scrivania da gaming direttamente a questo indirizzo.