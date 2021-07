Secretlab TITAN Evo 2022: la sedia da gaming più avanzata tecnologicamente

Quando si parla di sedie da gaming, il marchio Secretlab è una garanzia su ogni aspetto dei propri prodotti. Sempre più giocatori ormai puntano sull’acquisto di una sedia da gaming, e ad oggi, siamo in grado di trovare sul mercato tutta una serie di prodotti adatti a tutte le esigenze dei videogiocatori. A questa grande scelta, si va ad aggiungere anche la nuova sedia da gaming più recente e tecnologicamente avanzata fino ad oggi: la Secretlab TITAN Evo 2022.

Il team di Secretlab dichiara di aver lavorato a lungo e parecchio duramente su questo nuovo modello di sedia da gaming, comprendendo anni di ricerca, test e certificazioni. È stato anche riunito un comitato consultivo composto da accademici ed esperti per portare avanti vari studi ergonomici dettagliati e revisioni dello sviluppo del prodotto, in modo da poter perfezionare ulteriormente la qualità e il design della TITAN Evo 2022.

La nuova sedia da gaming TITAN Evo 2022 prende ciò che ha reso migliori le sedie del marchio e le rende ancora migliore; combinando il meglio dell’OMEGA 2020 e TITAN 2020 in un’unica sedia, con una base del sedile ridisegnata, supporto lombare a 4 vie e molteplici miglioramenti di qualità. La sedia Secretlab TITAN Evo 2022 è disponibile nelle taglie S, R e XL, ed è acquistabile cliccando direttamente su questo indirizzo.

Infine, questa sedia da gaming si configura come la più avanzata tecnologicamente. La similpelle ibrida Secretlab NEO aggiornata è ora 12 volte più resistente del normale, e ricrea la lucentezza della lussuosa pelle NAPA. Oltre a questo, la sedia presenta l’avanzato tessuto SoftWeave Plus: più morbido, più traspirante e persino più resistente di prima. La sedia da gaming TITAN Evo 2022 è disponibile in nuovissimi colori, tra cui Arctic White, Plush Pink, Mint Green, Frost Blue, BLACK3 e Cookies & Cream.