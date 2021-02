Le migliori sedie da gaming brandizzate | Febbraio 2021

Belle scrivanie, monitor, PC all’avanguardia e ultime console. Bello e importante possedere oggetti di questo tipo, ma per godervi al meglio le vostre sessioni di gioco e, perché no, anche le vostre giornate lavorative davanti al computer, c’è bisogno di una buona sedia.

Nel corso dei mesi, sulle nostre pagine siamo tornati più volte sull’argomento, raccontandovi le migliori sedie da gaming in assoluto e le migliori sotto i 200 euro. Quest’oggi vogliamo sperimentare qualcosa di diverso, accontentare alcuni appassionati di videogiochi là fuori. Vi racconteremo, in sostanza, le migliori sedie da gaming brandizzate, quindi create appositamente per richiamare l’atmosfera di un videogioco in particolare o un universo. Da Cyberpunk 2077 a Batman, ce ne sono moltissime, per cui è il caso di iniziare!

Le migliori sedie da gaming

Rust

Immaginiamo conosciate tutti Rust, il survival rilasciato prima su PC e poi su console. Ebbene, se siete alla ricerca di una comoda sedia da gaming e, nel frattempo, siete anche degli estimatori del videogioco, questo particolare modello fa decisamente al caso vostro. Inoltre, non avendo un rivestimento a tema particolarmente eccessivo, potreste considerarne l’acquisto anche qualora non siate direttamente dei fan assoluti del videogioco. Tolta la possente scritta sullo schienale, infatti, il prodotto è abbastanza minimal, preservando un aspetto sobrio ed elegante.

Design a parte, a contare davvero è ovviamente il comfort, e da questo punto di vista, come vedremo in verità anche per i modelli successivi, potete dormire sonni tranquilli: i materiali sono buoni e non manca nemmeno la possibilità di regolare l’altezza e lo schienale.

» Clicca qui per comprare la sedia da gaming a tema Rust

Overwatch

Non conoscere Rust, nonostante sia un valido survival, è passabile, ma non aver mai avuto a che fare con Overwatch, no. Arrivato praticamente su qualsiasi piattaforma attuale (è giocabile anche sulle nuove console, nonostante non vi sia una patch apposita), lo sparatutto sviluppato da Blizzard ha conquistato l’affetto di molti giocatori. A tal proposito non saremmo assolutamente curiosi di notare particolare interesse attorno a questo modello il quale, così come il precedente, è dotato sì di logo in bella vista, con tanto di scritta sul retro dello schienale, ma non al punto da rendere questa sedia inadatta ai non fan del gioco. Inoltre segnaliamo la possibilità selezionare la colorazione più adatta alle proprie esigenze.

Sul comfort, come sempre, abbiamo ben poco da rimproverare al prodotto, davvero comodo e ben costruito.

» Clicca qui per acquistare la sedia da gaming a tema Overwatch

Dota 2

Sviluppato da Valve, proprietari del noto store di videogiochi PC, Steam, Dota 2 è sicuramente tra i MOBA più conosciuti in circolazione, oltre che uno dei più apprezzati.

Questa particolare sedia da gaming completamente a tema ha un aspetto ancora più minimale delle altre, anche se, chiaramente, non mancano logo e scritta in evidenza; del resto non sarebbe un modello brandizzato altrimenti.

Questo modello, perfettamente allineato con i prodotti Secretlab per quanto concerne comfort e funzionalità, garantisce buone sessioni di gioco e una regolazione efficace di altezza e schienale.

» Clicca qui per acquistare la sedia da gaming a tema Dota 2

Batman

Film, Serie TV, Fumetti, Videogiochi, chi più ne ha più ne metta. Esiste di tutto riguardo questo fantastico universo, e rappresenta, soprattutto nel nostro meraviglioso media, un’eccellenza incredibile. I videogiochi tratti da altri universi e media, infatti, solitamente non riescono a trovare una formula di gioco efficace, scadendo il più nelle volte nel banale. La serie Arkham, conclusasi con Arkham Knight, ha rivoltato come un calzino questo temibile destino spesso protagonista di operazioni di questo tipo, grazie a tre prodotti fantastici che hanno persino ispirato il combat system dell’apprezzato Spider-Man PS4, disponibile anche su PlayStation 5.

Riguardo alla sedia, se siete fan del brand, non ne rimarrete affatto delusi, c’è esattamente quello che vi aspettereste di trovare e il solito comfort e le funzionalità tipiche dei modelli Secretlab.

» Clicca qui per acquistare la sedia da gaming a tema Batman

Cyberpunk 2077

Non è un caso che abbiamo lasciato per ultimo il modello completamente dedicato a Cyberpunk 2077, ambizioso gioco sviluppato da CD Projekt RED e rilasciato nel mese di dicembre, diventato uno degli argomenti più chiacchierati della recente storia videoludica.

Abbiamo lasciato per ultimo questo modello perché si tratta di una sedia molto diversa dalle altre: abbandona l’idea di un design minimale concentrandosi su qualcosa di più pacchiano, appariscente, Cyberpunk. Il risultato finale consacra questa sedia come una delle migliori presenti sul mercato, per fan e non. A tratti vi sembrerà quasi di osservare una postazione per gli innesti (proprio come succede nel videogioco), considerata la cura incredibilmente nel rivestimento.

Che dire di più? Super stilosa, Cyberpunk, comoda e con la qualità solita di Secretlab. Desiderare di più è abbastanza improbabile!

» Clicca qui per acquistare la sedia da gaming a tema Cyberpunk 2077