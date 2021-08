Sedie da gaming: Secretlab annuncia la sedia perfetta per i fan di Batman

Sono molteplici le volte in cui torniamo a parlarvi delle sedie da gaming, e quando lo facciamo prendiamo in considerazione il marchio Secretlab. Sempre un maggior numero di giocatori ormai puntano sull’acquisto di una sedia da gaming, e ad oggi, il mercato ci propone costantemente tutta una serie di prodotti che si affiancano perfettamente a ogni esigenza dei giocatori. A questa grande scelta, oggi si va ad aggiungere anche una nuova sedia da gaming a dir poco perfetta per tutti gli amanti di Batman.

Nella giornata di oggi, Secretlab ha voluto presentare una nuova serie di sedie da gaming perfette per gli amanti dell’uomo pipistrello. Parliamo delle sedie Secretlab Dark Knight Edition. Grazie a questo prodotto, disponibile in tre dimensioni diverse: Small, Regular ed XL, si aggiunge una nuova scelta nella nuovissima serie di sedie Secretlab 2022. Ispirata ad uno dei personaggi fumettistici, ma non solo, più amati di sempre questa sedia porta con se un bellissimo design a tutta una serie di comfort irrinunciabili.

Tra tutte troverete una serie di nuove funzionalità come il sistema di supporto lombare L-ADAPT a 4 vie e molto altro ancora. I fan del franchise di Batman possono ora sperimentare il comfort ergonomico di nuova generazione di sedie da gaming, in una nuova evoluzione del loro supereroe preferito. Se anche voi siete fan di questo brand supereroistico, potete acquistare la vostra sedia Secretlab ispirata a Batman comodamente cliccando a questo indirizzo.

Che altro dire, Secretlab continua a stupirci con tutta una serie di sedie da gaming comodissime e perfette per le lunghe sessioni di gioco e per tutti gli amanti dei vari franchise videoludici ma non solo.