SEGA Astro City Mini: il cabinato portatile disponibile in Italia, aperti i pre-order

Se siete amanti del retrogaming abbiamo delle ottime notizie per voi. Sembra infatti che SEGA Astro City Mini, il cabinato portatile, arriverà ufficialmente anche in Italia grazie ad Amazon, il quale ha recentemente aperto i pre order. Per chi non conoscesse questa piccola “console”, si tratta a tutti gli effetti riproduzione in piccolo delle celebre macchine da sala giochi “Astro City” particolarmente diffuse, anche tutt’oggi, in Giappone il tutto ovviamente in scala estremamente ridotta con uno schermo LCD ed una pulsantiera stick funzionate, se ciò non bastasse questa può essere attaccata anche alla TV attraverso HDMI e due porte USB.

Da diversi mesi si sapeva che SEGA Astro City Mini sarebbe arrivato anche in occidente, ma sotto sotto nessuno pensava che veniva diffuso anche nel nostro paese. Attraverso questo link potrete andare alla pagina dedicata di Amazon e preordinarlo comodamente. Il prezzo si aggira intorno ai 143€ e sarà disponibile a partire dal prossimo 25 giugno. Se vi state chiedendo quali giochi saranno inseriti al suo interno non temete, qui di seguito vi lasceremo tutta la corposa lista.

Alex Kidd The Lost Stars (with Stella)

Alien Storm

Alien Syndrome

Altered Beast

Arabian Fight

Bonanza Bros

Columns

Columns II

Cotton

Crack Down

Cyber Police ESWAT

Dark Edge

Dottori Kun (Dot Race)

Fantasy Zone

Flicky

Gain Ground

Golden Axe

Golden Axe Revenge of Death Adder

My Hero

Puyo Puyo

Puyo Puyo 2

Puzzle & Action Ichidant-R

Puzzle & Action Tant-R

Rad Mobile

Quartet 2

Scramble Spirits

Sega Ninja

Shadow Dancer

Shinobi

Sonic Boom

Space Harrier

Stack Columns

Thunder Force AC

Virtua Fighter

Wonder Boy

Wonder Boy in Monster Land

Wonder Boy III Monster Lair

SEGA Astro City Mini include quindi la bellezza di 37 dei maggiori giochi targati SEGA, alcuni di questi davvero memorabili. Vi invitiamo quindi a recuperarlo se volete tuffarvi in un mare di nostalgia, in attesa di informazioni aggiuntive vi invitiamo a seguire le nostre pagine. Fateci sapere intanto cosa ne pensate di questa mini console.