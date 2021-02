SEGA estasiata da Xbox Game Pass, c’è profumo di acquisizione?

Da ormai diverso tempo si vocifera una possibile acquisizione di SEGA da parte di Microsoft, del resto l’amore sembrerebbe proprio reciproco. Nonostante non ci sia nulla di ufficiale e la questione pare per molti davvero assurda, durante questi mesi ci sono state diverse frecciatine e pubblicità che hanno fatto più volte pensare a questo grande passo. Non è chiaro quindi se questo matrimonio si farà oppure l’idea è quella di creare una grossa e corposa partnership per dei titoli futuri, fatto sta che in questi giorni SEGA ha lodato ancora di più il servizio dell’azienda americana.

In una recente intervista ai colleghi di Eurogamer infatti, Anna Downing di SEGA si è detta entusiasta dei risultati ottenuti con Xbox Game Pass e spera vivamente che Microsoft stia provando le stesse emozioni. È innegabile quindi che i rapporti tra le due società siano sempre più amichevoli e salti, del resto gli appassionati di Xbox hanno potuto recuperare opere del calibro di Yakuza, uno dei franchise sicuramente che ha impressionato negli anni.

Anna Downing ha quindi in primis detto la sua sui risultati raggiunti con la saga di Yakuza ma successivamente si è concentrata su quelli ottenuti con Two Point Hospital. “L’arrivo del gioco su Xbox Game Pass ha aiutato il franchise a raggiungere i 3 milioni di giocatori nel mondo. Uno dei grandi benefici nell’essere presente nel servizio è l’esposizione che ti dà verso il consumatore, questa aiuta il gioco ad avere più spazio anche sul mercato. Per noi tutti questo risulta davvero fantastico e siamo molto felici.”

I rapporti quindi sembrerebbero essere alle stelle, che ci sia qualcosa sotto? Solo il tempo ce lo dirà. Intanto fateci sapere cosa ne pensate di queste dichiarazioni con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità relative a SEGA e Microsoft.