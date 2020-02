SEGA sta per annunciare delle novità su Sonic

Mentre è arrivato nelle sale cinematografiche il film su Sonic, le novità per il porcospino blu supersonico non sembrano volersi fermare qui. Giusto un mese fa SEGA aveva dichiarato che sarebbero presto arrivate delle novità riguardo alla saga videoludica di Sonic. Nello specifico è stato dichiarato che ogni 20 del mese per tutto il corso del 2020, verrà trasmesso un appuntamento dedicato all’annuncio di diverse novità proveniente direttamente dall’universo di Sonic.

Il primo di questi appuntamenti è segnato per il prossimo 20 febbraio, quando prenderà il via la diretta chiamata Sonic Station Live! Il tutto sarà fruibile comodamente su YouTube a partire della ore 10:00, orario italiano, anche se al momento non è stato dichiarato quanto durerà il tutto o cosa verrà annunciato nello specifico.

SEGA ha dichiarato che durante la prossima diretta, la compagnia non si concentrerà su un singolo aspetto ma spazierà molto, passando dagli argomenti legati all’ambito videoludico di Sonic fino al cambio di design del personaggio che è stato attuato per il recente film.

Al momento non abbiamo ulteriori dettagli, quindi non ci resta che aspettare settimana prossima per assistere alla diretta, momento nel quale potremmo avere nuovi dettagli riguardo a un prossimo videogioco dedicato all’amatissimo porcospino. Cosa vi aspettate dal primo Sonic Station Live!? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.