Il servizio Xbox Game Pass si prepara a dire addio a sei titoli nel mese di dicembre, con una lineup di uscite che include alcuni dei giochi più apprezzati dalla community negli ultimi anni. Microsoft ha ufficializzato l'elenco attraverso la sezione "In scadenza" dell'app mobile ufficiale Xbox, confermando che tutti e sei i titoli lasceranno il catalogo entro metà mese.

Tra le uscite più significative spicca Hollow Knight: Voidheart Edition, il pluripremiato metroidvania di Team Cherry che ha conquistato milioni di giocatori con il suo level design labirintico e la sua difficoltà punitiva ma gratificante. Il titolo indie, disponibile sia su console che su PC Game Pass, rappresenta uno dei gioielli della scuderia Microsoft e la sua rimozione arriva in un momento particolare, con il seguito Hollow Knight: Silksong ancora avvolto nel mistero riguardo alla sua data di uscita.

Altrettanto rilevante è l'abbandono di Mortal Kombat 11, il picchiaduro di NetherRealm Studios che ha dominato la scena competitiva dei fighting game negli ultimi anni. La Ultimate Edition del titolo, completa di tutti i DLC e dei personaggi aggiuntivi, lascia il servizio proprio mentre la serie si prepara a voltare pagina con Mortal Kombat 1. Gli appassionati del genere perdono così uno dei roster più completi mai assemblati nella storia della franchise, con oltre 37 combattenti giocabili tra personaggi classici e guest star.

Tutti i sei titoli in uscita beneficeranno di uno sconto di almeno il 20% fino alla data di rimozione del 15 dicembre

Still Wakes The Deep completa il terzetto di uscite eccellenti, portando via dal catalogo l'horror narrativo ambientato su una piattaforma petrolifera scozzese sviluppato da The Chinese Room. Il gioco, lanciato quest'anno direttamente su Game Pass in day one, aveva ricevuto apprezzamenti per la sua atmosfera claustrofobica e la cura nella ricostruzione dell'ambiente anni '70, rappresentando una delle esclusive temporali più interessanti del servizio nel 2024.

Gli altri tre titoli in uscita coprono nicchie diverse del panorama videoludico. Cataclismo lascia PC Game Pass portando con sé il suo peculiare mix di tower defense e strategia; Wildfrost, il roguelike deckbuilder con grafica cartoon, abbandona sia console che PC; mentre PAW Patrol World rappresenta l'unico titolo per il pubblico più giovane della lista, rimuovendo un'opzione dalle famiglie abbonate al servizio.

Microsoft offre comunque la possibilità agli abbonati di acquistare definitivamente i giochi con sconti dedicati prima della rimozione prevista per il 15 dicembre 2025. La riduzione base del 20% potrebbe aumentare man mano che ci si avvicina alla deadline, seguendo la consueta strategia commerciale della casa di Redmond per incentivare le conversioni da abbonamento ad acquisto.