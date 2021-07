Sekiro: battuto a tempo record uno dei boss più fastidiosi

Ora che Elden Ring è tornato a mostrarsi rivelando anche la data di lancio, ai fan dei titolo From Software non resta che attendere pazientemente il prossimo 21 gennaio 2022. In attesa di poter partire in questa nuova avventura, c’è chi preferisce rivivere (o vivere per la prima volta) uno dei titoli From più recenti. Parliamo di Sekiro Shadow Die Twice, un titolo che ancora oggi offre un importante livello di sfida ai giocatori che hanno intenzione di entrare in questo fantastico mondo.

Proprio perchè i giocatori stanno ancora giocando parecchio a Sekiro, capita spesso che qualcuno sveli qualche segreto o un modo particolare con cui sconfiggere uno dei temibili boss di gioco. In questo caso particolare, un utente di Reddit conosciuto online come ‘Traditional_Fault_97’ ha pubblicato una clip in cui mostra un particolare modo per sconfiggere in pochissimi secondi uno dei boss più ostici di Sekiro Shadow Die Twice.

Parliamo del Toro Fiori di Ciliegio, un boss che si è dimostrato essere particolarmente fastidioso da affrontare per molti giocatori. Questo utente, però, non solo ha dimostrato come sia possibile sconfiggere questo boss in pochi secondi, ma è anche possibile farlo senza subire alcun danno. Per farcela, il giocatore ha deciso di usare parecchi petardi e di andargli alle spalle ogni qual volta il Toro cercava di caricarlo.

Come potete vedere dalla clip pubblicata in rete, affrontando questo boss così, quest’ultimo si ritroverà spesso atterrato e in quel caso avrete l’occasione di sferrare un attacco letale che vi permetterà di sconfiggerlo a tempo record. Sebbene Sekiro sia un gioco molto differente ai Soulsborne pubblicati in precedenza da From Software, gli appassionati riescono ancora a trovare nuovi modi parecchio creativi e soddisfacenti per affrontare i boss e le varie aree presenti ad Ashina.