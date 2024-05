Hellblade 2 è il nuovo punto di riferimento grafico per i videogiochi, lo dice Digital Foundry

Digital Foundry ha recentemente pubblicato una approfondita analisi su Senua's Saga: Hellblade 2, il nuovo titolo di Ninja Theory, riconoscendolo come un vero e proprio punto di riferimento nel campo della grafica videoludica. L'utilizzo delle avanzate tecnologie integrate nell'Unreal Engine 5 ha permesso di raggiungere livelli di dettaglio e realismo sinora inesplorati nel panorama dei videogiochi.

Secondo i tecnici di Digital Foundry, il gioco si distingue per la sua capacità di offrire un'esperienza quasi cinematografica, dove ogni elemento grafico, dall'illuminazione ai dettagli dei personaggi, contribuisce a creare un'atmosfera visivamente stupefacente. In particolare, si segnala l'uso della tecnologia MetaHuman di Epic Games, che ha permesso di realizzare personaggi non giocabili (PNG) estremamente realistici e espressivi.

L'illuminazione realtime è garantita da Lumen, che produce effetti di luce naturale sorprendenti, mentre la tecnologia Nanite gestisce con efficienza l'enorme quantità di poligoni, evitando problemi di caricamento inaspettati. Anche gli effetti ambientali, come nebbia, fumo e acqua, sono stati curati nei minimi dettagli, contribuendo così a incrementare l'immersione nel mondo di gioco.

Sul fronte delle prestazioni, Senua's Saga: Hellblade 2 si presenta fluido a 30fps sulla console Xbox Series X, mentre la versione PC offre maggiore flessibilità, con possibilità di raggiungere i 60fps a seconda delle risoluzioni e delle impostazioni grafiche scelte. Inoltre, l'esperienza audio è arricchita dal audio binaurale, che intensifica la percezione dei suoni, aumentando il coinvolgimento del giocatore nel drammatico viaggio interiore di Senua.

Nonostante il gameplay si mantenga volutamente semplice e lineare, con una forte prevalenza della narrazione sulla componente ludica, Hellblade 2 è visto come un'opera d'arte visiva, che sfrutta le potenzialità della tecnologia moderna per affascinare e coinvolgere l'utente in una storia profonda e toccante. Hellblade 2 è definito molto più che un gioco: è un'esperienza che va vissuta.