Lo scorso mese di maggio, il servizio per il cloud gaming SHADOW aveva presentato quello che sarebbe arrivato in futuro. Ora, dopo l’ultimo Spotlight Keynote , è stato lanciato il nuovo Power Update, un nuovo aggiornamento per il servizio che permette ai giocatori di impostare una nuova configurazione cloud per videogiocare. Vediamo insieme quali sono le novità che sono state introdotte con questo nuovo update per il servizio.

In poche parole, questo nuovo Power Upgrade permette agli abbonati al servizio SHADOW di consentire l’accesso a un potente PC al maggior numero possibile di persone via cloud, senza che gli utenti abbiano la necessità di acquistare un nuovo dispositivo fisico per godere delle proprie esperienze videoludiche. Questo update è disponibile al prezzo di €14.99 al mese, oltre alla quota base di abbonamento mensile di €29.99. Gli utenti possono anche aggiungere ulteriori opzioni di archiviazione, facilmente aggiornabili fino a 5TB.

Al momento attuale ci sono una serie di primi fortunati utenti di Power Upgrade, ed è ancora possibile abbonarsi, ma in quantità limitate. Ma non preoccupatevi, dato che se siete interessati, ulteriori slot per accedere al Power Upgrade saranno disponibili nel mese di novembre e continueranno a essere aggiunti su base regolare. Tutte le informazioni su queste disponibilità verranno fornite ai più interessati tramite aggiornamento via mail.

Vediamo ora quali sono le caratteristiche del Power Upgrade al lancio:

Una CPU AMD EPYC 7543P con 4 core e 8 thread

La potenza di una GPU di fascia alta, con una NVIDIA RTX A4500 (una scheda di classe NVIDIA GeForce RTX 3070 pensata per i professionisti)

16GB di RAM

Connessione in fibra integrata da 1Gbps

“La pubblicazione del Power Update è il simbolo del nuovo capitolo in cui SHADOW sta per entrare: vogliamo offrire nuovi prodotti, nuove funzionalità e soddisfare tutte le aspettative dei nostri clienti. Soprattutto siamo stati in grado di realizzare quanto promesso a maggio,” ha dichiarato Eric Sèle, CEO of SHADOW. “Siamo particolarmente orgogliosi ed entusiasti di tutto questo e non vediamo l’ora che i clienti ci dicano cosa pensano del Power Upgrade.”