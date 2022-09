Siamo oramai nell’epoca del cloud: tutte le società, incluse quelle del gaming, stanno sfruttando questa tecnologia per offrire servizi e videogiochi. Tra le tante aziende che erogano servizi in questo campo, c’è anche SHADOW, che oggi ha annunciato l’arrivo dei suoi servizi anche nel nostro paese.

Già disponibile in diversi mercati, SHADOW arriva oggi in Italia, Svezia e Danimarca, ampliando così il suo bacino di utenza a oltre 70 milioni di potenziali utenti nel Vecchio Continente. La società offre servizi cloud, incentrati sull’affitto di server che permettono una personalizzazione completa, inclusa ovviamente l’installazione di una copia di Windows 10 e far girare così qualsiasi tipo di applicazione esistente, tra cui Steam e Adobe Photoshop.

SHADOW è anche utilissimo per il cloud gaming, soprattutto visti i nuovi PC inclusi nel Power Upgrade, che lo rendono la scelta migliore per tutti coloro che vogliono giocare liberandosi dall’hardware. I nuovi hardware sono dotati di una CPU AMD EPYC con 4 core e 8 thread e una selezione di GPU che va dalla NVIDIA GeForce RTX 3070 fino alle soluzioni di AMD con architettura RDNA 2, oltre che una serie di selezioni di GPU Grafiche di NVIDIA pensate per i professionisti e non solo per i giocatori.

Esattamente come altri servizi, anche SHADOW non viene venduto in un’unica soluzione: il servizio viene infatti venduto con un noleggio dei server mensile. In Italia, Danimarca e Svezia sarà possibile aderire a un Early Bid, una tariffa speciale. Lo sconto sarà disponibile in quantità decisamente limitate e rimarrà però attivo per tutta la durata dell’abbonamento. Il costo totale è di circa 5 Euro al mese, ma vi invitiamo a controllare i vari canali social di SHADOW per rimanere sempre aggiornati in merito al lancio e ai prezzi ufficiali. Restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.