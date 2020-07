Shadow Warrior 3: ecco il trailer d’annuncio e le prime immagini

Dopo che nei giorni scorsi i ragazzi di Flying Wild Hog avevano a più riprese suggerito l’arrivo di un nuovo annuncio, qualche istante fa il tutto si è concretizzato con il team di sviluppo polacco che ha alzato il velo su Shadow Warrior 3. Il terzo capitolo della frenetica e sanguinolenta serie FPS ritorna dopo un primo capitolo uscito nel 2013 che fungeva da reboot della saga e dopo il sequel uscito ormai quattro anni fa.

L’annuncio è arrivato in primis con la pubblicazione di un teaser trailer pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Devolver Digital. Il filmato ci ripresenta quelle che sono le classiche ambientazioni della saga; un Giappone dallo stile classico che abbraccia un mood folle e scorretto. Questa volta, il protagonista Lo Wang deve intraprendere un viaggio che lo porterà a dover placare l’ira di un antico drago risvegliatosi dopo anni di prigionia per mano di un’entità superiore.

Insieme a questo primo teaser trailer, nel quale non sono state mostrate delle sezioni di gameplay, sono state pubblicate dal team alcune immagini molto evocative che potete vedere sotto il teaser qua sopra. All’interno di queste ultime si possono vedere meglio alcuni dettagli del vestiario del nostro alter ego, della katana e delle ambientazioni di che abbiamo potuto vedere solo in modo fugace durante il filmato proposto da Flying Wild Hog e Devolver Digital.

Per dare un’occhiata al gameplay di Shadow Warrior 3 bisognerà attendere fino al prossimo 11 luglio, quando verrà mostrato durante il Devolver Direct. Al momento il titolo è atteso per il 2021 solamente per PC, non sappiamo se arriverà anche su console ma guardando i due titoli precedenti della saga è altamente probabile che anche Shadow Warrior 3 possa uscire anche sulle altre piattaforme. Cosa ne pensate di quanto mostrato fin’ora di Shadow Warrior 3?