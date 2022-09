Il mese di settembre sarà molto ricco di nuove uscite molto interessanti e parecchio attese, ma già in questi primi giorni sono stati rilasciati sul mercato diversi titoli da tenere d’occhio a tutti i costi. Abbiamo già parlato di Disney Dreamlight Valley, e siamo certi che nelle prossime settimane si parlerà molto dell’attesissimo Return to Monkey Island, ma ad oggi c’è un nuovo sparatutto in prima persona che potrebbe sorprendervi, e si chiama Shatterline.

Shatterline

Il titolo in questione è stato rilasciato in sordina qualche ora fa e attualmente si trova in una prima fase di accesso anticipato. Sebbene i contenuti non siano quelli definitivi, c’è già molto da fare all’interno di Shatterline, con il team d sviluppo ucraino Frag Lab LLC che ha già messo a disposizione dei giocatori molti contenuti e modalità tutti da scoprire. L’FPS, infatti, si presenta sia come un’esperienza multiplayer che come un titolo dalle componenti rogue-like.

Come possiamo leggere all’interno della descrizione del titolo sulla sua pagina ufficiale su Steam: “Shatterline è unp sparatutto in prima persona free-to-play frenetico con una modalità cooperativa roguelike chiamata Expedition e diverse modalità PvP tradizionali come team deathmatch, Conquest, Plant-the-Bomb e Escort”. Una buona quantità di contenuti ed esperienze messe a favore dei giocatori fin da subito, anche se il titolo è ancora in early access.

A testimonianza di questo, ci sono anche otto agenti giocabili e 25 incredibili armi personalizzabili, le quali possono dare ad ogni giocatore vibrazioni diverse a seconda del proprio stile di gioco preferito. La fase di accesso anticipato di Shatterline è iniziata giusto ieri, e ad oggi è ancora presto per capire quando sarà rilasciata l’esperienza completa in versione 1.0. Il nostro consiglio è quello di dare una chance a questo nuovo FPS free-to-play che potete scaricare fin da subito comodamente su Steam a questo indirizzo.