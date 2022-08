Nel 2018, Call of Duty Black Ops 4 venne lanciato senza una campagna single player. A oggi, si tratta dell’unico titolo della serie senza un comparto per il singolo giocatore, con un focus esclusivamente sul multiplayer. A distanza di quattro anni sono però emersi dei documenti che confermano come Treyarch avesse in effetti lavorato a una modalità Storia, che però venne cancellata prima di poter vedere la luce. Il leak è stato riportato su Reddit, con tanto di screenshot work in progress e dettagli sulla campagna che non venne mai realizzata.

Copertina per Call of Duty: Black Ops 4

Stando ai documenti pubblicati su Reddit, la campagna si sarebbe dovuta chiamare Career ed era stata progettata per essere una modalità “race to the finish” 2 vs 2. La modalità è stata cancellata nei primi mesi del 2018, ufficialmente per problemi tecnici e il gameplay, ritenuto fin troppo ripetitivo. L’idea di Treyarch era quella di trasformare Call of Duty Black Ops 4 in una sorta di live service cooperativo, con un collegamento tra il multiplayer, creando un singolo universo narrativo per coinvolgere anche tutti coloro che non giocano mai la campagna single player.

Oltre alla modalità principale, per la campagna single player era prevista una modalità Schermaglia e un supporto con DLC differenti, che avrebbero introdotto nuove stagioni subito dopo il lancio. Ogni missione sarebbe dovuta durare dai 15 ai 20 minuti, con alcuni scenari che presentavano anche un timer.

Il leak è decisamente enorme ed è impossibile riportarvi tutte le immagini e i documenti in una singola news. Se siete curiosi di saperne di più, potete tranquillamente recarvi a questo indirizzo per scoprire tutti i dettagli sulla campagna cancellata. Sicuramente resta però un’occasione persa: una simile struttura avrebbe probabilmente giovato tantissimo alla modalità single player del gioco, ma purtroppo Treyarch non è riuscita a realizzarla. Speriamo che in futuro parte di questo progetto possa essere ripreso.