Siete in difficoltà con Shadow of the Erdtree? C'è chi è riuscito a battere dei boss solo con la mente

La streamer di Twitch Perri Karyal ha recentemente raggiunto un'impresa apparentemente impossibile: ha sconfitto due dei boss più difficili del DLC Elden Ring, Shadow of the Erdtree, utilizzando un innovativo controller virtuale 'a controllo mentale'. Questo dispositivo, che decodifica in tempo reale le informazioni elettriche generate dal cervello, permette di giocare senza l'uso delle mani.

Nonostante le molte lamentale sulla difficoltà e sui problemi di prestazione che hanno seguito il rilascio del gioco il 21 giugno, Karyal non si è lasciata scoraggiare. L'uso del controller a controllo mentale non è una novità per Karyal, che già l'anno scorso aveva completato i contenuti principali di Elden Ring utilizzando un caschetto di EEG (elettroencefalografia).

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Come è possibile questa tecnologia?

Questa tecnologia è normalmente impiegata in campo medico per la diagnosi, ma Karyal ha esplorato le sue potenzialità nel gaming durante il suo master in psicologia. Ha programmato il software fornito con l'EEG per riconoscere i modelli di attività elettrica del cervello associati a specifiche immagini mentali. Questi modelli venivano poi trasformati in input per il controller virtuale, permettendo quindi di controllare il gioco con la mente.

Per esempio, immaginando di spingere un cubo, la streamer poteva far rotolare il suo personaggio, o pensando a un piatto che gira poteva farlo attaccare. Anche le emozioni avevano il loro ruolo: arrabbiarsi permetteva al personaggio di guarire. Per il movimento attraverso il gioco, Karyal ha utilizzato un software di tracciamento visivo combinato a comandi vocali, come il comando "I choose you" per evocare un aiuto spirituale.

Nonostante l'apparente complessità e le nuove sfide imposte dal controllo mentale e dal setup di navigazione specifico per ogni boss, Karyal è riuscita a sconfiggere i primi due boss del DLC, ovvero il il Leone Danzante e Rellana.

Se desiderate approfondire le tecniche e i metodi di Perri Karyal, è possibile consultare le registrazioni complete delle sue partite, dove condivide il processo di configurazione, allenamento e risoluzione dei problemi, tutto in diretta.

Nel mentre, se avete bisogno di aiuto per proseguire nel DLC vi invitiamo a leggere le nostre numerose guide dove troverete tanti trucchi, suggerimenti e spiegazioni passo per passo.