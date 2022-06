Tra i giochi più interessanti usciti in questi primi sei mesi del 2022 va assolutamente citato Sifu. La nuova opera dei ragazzi di Sloclap è stata in grado di attirare a sé le attenzioni di moltissimi appassionati. Questo è stato possibile grazie a una struttura che mischia un’avventura piena di rimandi al cinema orientale ad una progressione che mette costantemente alla prova i giocatori che decidono di approcciarsi a tale esperienza.

Se non avete ancora dato una chance a Sifu vi consigliamo di farlo il prima possibile, mentre se avete già completato questa esperienza potete dare un’occhiata a una particolare mod che sta venendo realizzata. L’autore di questa mod è conosciuto in rete come ‘Rudeism’ e sta realizzando una mod che permette di giocare al nuovo titolo di Sloclap con l’ausilio di un controller di movimento che vi farà mimare i colpi da dare ai nemici e le parate per non prendere danno.

Questo appassionato ha pubblicato sul proprio account Twitter un video in cui mette in mostra il suo progetto. Dopo una breve introduzione vediamo in azione quanto sta realizzando questo modder. Con l’ausilio di un controller fatto in casa, possiamo notare come ogni pugno tirato al vento venga riproposto in modo preciso all’interno del mondo videoludico di Sifu. Vedendo l’entusiasmo di questo appassionato sembra che la mod funzioni anche meglio di quanto preventivato dal modder.

Playing @SifuGame with motion controlled fists Please cheer me on for @goodgame_asia, make my back pain worth it pic.twitter.com/eeTcdlq0oE — Rudeism @ Good Game Asia (@rudeism) June 19, 2022

A causa della necessità di controller di movimento particolari, non tutti saranno in grado di godere di questa strepitosa mod. Ma non temete, dato che Sifu è un grande gioco che può essere tranquillamente giocato anche nel modo più tradizionale e trarne grandi soddisfazioni.