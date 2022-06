Sono passati cinque anni da quando è uscito Super Mario Odyssey, e ancora oggi l’ultimo capitolo principale con protagonista l’idraulico italiano di Nintendo rimane uno dei platform tridimensionali migliori sulla piazza, se non il migliore. Proprio per questo, gli appassionati del genere sono ancora parecchio affezionati al titolo, tanto che è stata sviluppata una mod che trasforma il gioco in un multiplayer.

La mod in questione è in via di sviluppo grazie all’utente CraftyBoss, e permette di giocare a tutto Super Mario Odyssey in compagnia di massimo dieci giocatori. La mod supporta tutti i regni presenti nel titolo originale e sincronizza persino i progressi dei giocatori durante la loro raccolta delle lune. Questa creazione fan-made è ancora in fase di sviluppo, quindi sono presenti ancora una serie di bug e il tutto non è rifinito in tutto e per tutto.

Il modder ha già dichiarato che in futuro verranno aggiunte una serie di modalità di gioco personalizzate, all’interno delle quali i giocatori potranno modificare i parametri che desiderano. Tra queste possibilità sarà introdotta una modalità hide and seek, la quale è già presente all’interno del video pubblicato in rete dallo stesso creatore della mod. Come è possibile vedere proprio nel filmato su YouTube, ogni versione di Mario presenta un outfit differente. Alcuni di essi riprendono i costumi sbloccabili in Super Mario Odyssey, mentre altri vanno a citare altri personaggi amatissimi del mondo dei funghi come: Wario, Luigi e Waluigi.

Dobbiamo assolutamente sottolineare che questa mod non è in nessuno modo ufficiale e che, per essere giocata, ha bisogno di girare su una console Nintendo Switch modificata. Nulla di questo è ottenibile in via ufficiale, quindi il nostro consiglio è quello di vedere questa dalla mod dalla distanza, semplicemente come se fosse un qualcosa si di curioso ma non di più.