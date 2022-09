Il tanto vociferato Silent Hill 2 Remake potrebbe essere stato appena confermato da una serie di immagini in bassa risoluzione diffuse su Twitter. Come riportato su ResetEra, le immagini del gioco (in sviluppo presso Bloober Team come volevano i rumor) sono state pubblicate nella mattinata odierna sul social network.

Le immagini sono state confermate autentiche da Dusk Golem, leaker che negli scorsi mesi diffuse alcuni screenshot di una presunta build di un nuovo progetto legato al franchise. “Ok, posso dirvi che sono reali, ma non sono neanche vicine al risultato finale dello sviluppo”, le parole del leaker. Secondo Dusk Golem, queste immagini di Silent Hill 2 Remake apparterebbero a una vecchia demo realizzata da Bloober Team per convincere Konami della bontà del progetto e avere il via libera ai lavori. Una demo sviluppata senza budget, con Dusk Golem che ci ricorda come il gioco finale sarà davvero diverso.

La situazione è ovviamente al momento molto fumosa. Silent Hill 2 Remake non è mai stato confermato ufficialmente né da Konami né da Bloober Team. Nonostante ciò, sappiamo che lo sviluppatore polacco ha stretto un rapporto di collaborazione con l’editore giapponese, che da diverso tempo non sviluppa più videogiochi delle sue vecchie IP ma preferisce distribuirle ad altri team di sviluppo, come già accaduto con GetsuFumaDen: Undying Moon. Potete dare uno sguardo alle immagini grazie al tweet poco più in basso.

Supposedly more images of this remake: Credit @alej135 pic.twitter.com/mifC9ucJ4D — Andrew Marmo (@the_marmolade) September 4, 2022

Konami sarà presente al Tokyo Game Show 2022, dove svelerà un nuovo capitolo di una serie molto amata. Difficile, però, che si tratti proprio del franchise a tema horror: un ritorno così importante, seppur con un progetto non originale, potrebbe essere il candidato ideale per aprire o chiudere appuntamenti decisamente più di rilievo della fiera nipponica, come uno State of Play di Sony oppure i The Game Awards 2022. Vi aggiorneremo non appena ci saranno novità e annunci in arrivo direttamente dal publisher o dallo sviluppatore.