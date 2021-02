Silent Hill: appare sito con indizio, annuncio imminente?

Dopo che nei mesi scorsi si è fatto un gran parlare del possibile ritorno di Silent Hill, strane coincidenze sono accadute in rete tra la giornata di ieri e questo pomeriggio. Il tutto è inziato quando, giusto qualche ora fa, Akira Yamaoka lo storico compositore della saga survial horror di Konami ha affermato che il prossimo progetto a cui sta lavorando dovrebbe venire annunciato questa estate, e si tratterebbe di un qualcosa di molto atteso.

Ora, un nuov indizio è stato scovato in rete, e il tutto arriva direttamente dal sito silenthill.com. Come fatto notare anche dall’utente di Twitter Okami, andando a visitare il sito in questione ci si trova difronte ad un immagine impossibile da non riconoscere per gli appassionati della saga. A darci il benvenuto c’è una nuova immagine del Pyramid Head, l’iconica creatura che infesta la cittadina nel secondo amatissimo capitolo uscito su PS2.

La cosa curiosa, è che il sito ci tiene a farci sapere anche l’altezza di Pyramid Head e il tutto presenta anche una dicitura nella parte sottostante che recita “è stato il primo”. Ora, è difficile capire se dietro a ciò c’è l’intenzione di Konami di stuzzicare gli appassionati della saga horro, o se si tratta di un sito fan made creato appositamente per cavalcare l’onda dell’entusiasmo. Di sicuro sappiamo che, Yamaoka giusto ieri ha parlato di un annuncio che avverrà nel prossimo periodo estivo, che si tratti davvero del ritorno di Silent Hill?

Someone has an important message to share on https://t.co/MNEOPn2o4A. pic.twitter.com/HTHb8JND9e — Okami (@Okami13_) February 5, 2021

Domanda molo difficile a cui dare una risposa certa per il momento. Di sicuro questo sito farà parlare di se, fino al momento in cui sapremo con certezza chi e cosa si nasconde dietro a quanto apparso in rete questo pomeriggio. Cosa ne pensate di questa immagine apparsa improvvisamente online? Credere che l’immagine possa preannunciare un remake di Silent Hill 2?