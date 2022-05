La giostra dei rumor, delle voci di corridoio e delle indiscrezioni non si ferma. Questa volta, a salirci sopra, sono stati i fan di Silent Hill quando Dusk Golem ha pubblicato alcuni concept art che farebbero riferimento al nuovo titolo della serie. Immagini diffuse tramite Twitter e subito rimosse, con tanto di account limitato da parte del social network a causa di una violazione di copyright. Nella serata di ieri, poi, l’ulteriore speculazione: Bloober Team ha firmato un accordo con Sony Interactive Entertainment per la distribuzione di alcuni giochi. Ci è voluto poco, dunque, per fare 2+2: Konami sta sicuramente lavorando a un nuovo Silent Hill, sarà esclusiva PS5 e a capo dello sviluppo c’è Bloober Team. Ma è davvero così? Proviamo a fare il punto della situazione?

Silent Hill 2 (2001)

Il nuovo Silent Hill non esiste

Partiamo da un semplice fatto: il nuovo Silent Hill semplicemente non esiste. Quelle che ha diffuso Dusk Golem su Twitter sono al 99% dei concept art relativi al gioco in lavorazione e risalgono quasi sicuramente a prima del 2020. Anche se domani il publisher giapponese confermasse la veridicità degli stessi, ciò non significa che il gioco sia ancora in lavorazione, anzi: tra la pandemia da COVID-19 e l’immobilismo di Konami, oramai concentrata su ben altri settori, è molto probabile che i lavori si siano fermati o meglio, che i lavori su quel particolare gioco siano stati fermati.

Konami e l’outsourcing

Già da diverso tempo, Konami ha stretto accordi con alcune realtà indipendenti per lo sviluppo di determinati titoli del suo portfolio. Il nuovo ciclo è stato inaugurato da GuruGuru, che ha pubblicato su Steam (e successivamente su Nintendo Switch) GetsuFumaDen: Undying Moon. Subito dopo la release del gioco, Konami e Bloober Team annunciarono una nuova partnership strategica. Il team di sviluppo, che ha lavorato in passato a tantissimi titoli horror, sembra essere il candidato ideale per un nuovo Silent Hill e non possiamo escluderlo a priori. La verità, però, è che nessuno ha ancora svelato il nuovo progetto della software house. Ed è qui che entra in gioco Sony.

L’accordo tra Sony e Bloober Team: c’è davvero un nuovo Silent Hill?

Quando ieri Blooper Team ha dato notizia di un nuovo accordo per la distribuzione e l’utilizzo delle licenze con Sony Interactive Entertainment, in tantissimi hanno pensato che alla fine fosse tutto vero: Silent Hill è reale, uscirà su PS5 e sarà sviluppato appunto da Bloober Team. La verità è molto più noiosa: l’accordo si riferisce ai titoli dello sviluppatore che saranno disponibili nel nuovo PS Plus. Certo, in futuro anche un nuovo gioco della serie potrebbe essere incluso nel catalogo, ma al momento non possiamo confermarlo.

La morale è sempre la stessa: ipotesi, rumor, voci di corridoio, indiscrezioni sono tutti elementi da prendere con le pinze. Non possiamo escludere che un nuovo Silent Hill non sia in sviluppo, ma al momento il nuovo gioco della serie è un miraggio e tale resterà fino a quando non avremo prove concrete o (ancora meglio) un annuncio ufficiale.