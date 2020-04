Silent Hill: un nuovo gioco è sempre più credibile, un noto mangaka alimenta i rumor

In seguito alla cancellazione del progetto Silent Hills sviluppato da Kojima Productions, si sono susseguite numerose voci di un possibile ritorno della serie survival horror di cui l’ultimo capitolo è uscito nell’ormai lontano 2012. Gran parte di questi rumor sono stati stroncati direttamente da Konami che qualche settimana fa ha dichiarato di non essere al lavoro su un nuovo capitolo, non chiudendo definitivamente la porta però alla possibilità di tornare sul celebre franchise di Silent Hill.

Nelle ultime ore, ad alimentare le speranze dei fan ci ha pensato il mangaka Suehiro Maruo, il quale avrebbe rivelato tramite il suo account Instagram di essere stato invitato presso gli uffici di Konami giusto qualche giorno fa, fotografando l’ingresso della sede centrale ma anche un misterioso cartello con il logo di Silent Hills.

Found this on r/silenthill!! Apparently horror manga artist Suehiro Maruo was invited to an event involving Silent Hills at Konami!!! Maybe its not dead???? pic.twitter.com/bT65htFsSa — Pop Icon ~ ⭐ (@SnowTheFox) April 9, 2020

Per chi se lo stesse chiedendo, Suehiro Maruo è un autore di manga a tema horror conosciuto da molti anche in Italia grazie ad alcune opere come “Il Bruco”, “Notte putrescente”, “La strana storia dell’Isola Panorama” e “La ragazza delle camelie”. Quest’ultime sono frutto dell’immaginazione di questo talentuoso autore, il quale si diverte molto a creare mondi inquietanti dominati da sinistre creature. Cosa starebbe succedendo quindi dalle parti di Konami? Perché il mangaka ha visitato gli uffici della casa di sviluppo?

Una grande fetta della community crede che sarebbe proprio lui l’artista scelto da Konami per la realizzazione di alcuni concept legati alle conturbanti creature tipiche dell’universo di Silent Hill. Ecco perché nonostante le smentite di qualche settimana fa, sono ancora in molti a credere che la compagnia giapponese stia nascondendo tutto prendendo tempo in attesa di un ipotetico reveal ufficiale.

E voi cosa ne pensate di questa notizia? L’artista in questione potrebbe essere veramente stato coinvolto in un nuovo progetto legato a Silent Hill? Fateci sapere la vostra qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.