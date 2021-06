Silent Hill sarebbe solo uno dei nuovi giochi Konami in arrivo

Nell’arco degli ultimi mesi si è parlato tantissimo di un possibile ritorno in pompa magna della saga di Silent Hill. Addirittura, alcuni rumor parlarono non di uno, ma di ben due giochi della saga survival horror di prossima uscita; uno in sviluppo presso un team occidentale e l’altro in sviluppo presso uno studio orientale. A queste insistenti voci di corridoio si vanno ad aggiungere alcune possibili conferme e nuovi rumor emersi sul web di recente.

Qualche ora fa abbiamo appurato come Konami abbia cominciato a muovere i primi passi nello stringere alcune partership che permetteranno alla compagnia di affidare alcune delle proprie IP a dei team di sviluppo esterni. Il primo annuncio riguarda i ragazzi di Bloober Team, con gli autori del recente The Medium che sono stati più volte avvicinati alla realizzazione di un nuovo capitolo di Silent Hill che possa far tornare la saga dopo anni di assenza.

Ora, come viene riferito da VGC, stando ad alcune voci vicine al team polacco, i ragazzi di Bloober Team starebbero davvero lavorando ad un nuovo Silent Hill. Con l’annuncio di questa collaborazione, riprendono nuovamente forma anche alcune delle precedenti dichiarazioni della stessa Bloober, che qualche mese addietro, dopo aver pubblicato The Medium, lo studio si era detto al lavoro du un nuovo horror di un publisher molto famoso.

Silent Hill 2 (2001)

Oltre un possibile duplice ritorno di Silent Hill, sembra che Konami abbia intenzione di affidare altre proprie storiche saghe ad ulteriori team esterni. Di nuovo, secondo quanto viene riportato da VGC queste altre IP sarebbero quella di Castlevania e l’amatissima Metal Gear. Ad oggi mancano ancora tantissimi dettagli, ma sembra che i rumor su Silent Hill e sulle IP Konami interessano ancora parecchio gli appassionati, i quali sognano di poter rimettere le mani su queste iconiche saghe.