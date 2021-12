Silent Hill: sembra che Kojima e Keighley ci stiano nascondendo qualcosa

Da moltissimo tempo oramai si vocifera di una collaborazione tra Kojima e Konami in merito ad un nuovo Silent Hill. Nonostante la maggior parte dei rumor non siano mai stati verificati e “confermati”, anche da fonti molto affidabili, i movimenti su Twitter del game designer sono sempre molto sospetti. Anche quest’ultimo, che con la complicità (forse involontaria) del giornalista Geoff Keighley ha fatto drizzare le orecchie a molti utenti.

Andiamo con ordine: su Twitter, Kojima ha pubblicato un nuovo post, dove spiega di sentirsi come “cancellato dal mondo”. “Sono spaventato, mi sento come si mi avessero cancellato. Un uomo cancellato dal mondo. Ahahah”, il cinguettio completo. Keighley ha risposto quasi immediatamente, con una frase decisamente strana. “Magari non ti terranno silente a lungo”. In inglese la parola silente si legge “silent” e da qui il rimando, quasi ovvio, con Silent Hill.

Al momento, ovviamente, sono chiacchiere da social network. Il problema è che Hideo Kojima ha usato spesso Twitter per mandare segnali in merito ai suoi giochi. Molto spesso sono solo semplici idee, altri invece nascondono un significato più profondo sul suo lavoro, altri ancora sono addirittura molto espliciti. Quella di Keighley potrebbe essere tranquillamente una battuta ma se non sarà Silent Hill, sicuramente qualcos’altro bolle in pentola negli uffici di Kojima Productions. Il difficile è capire cosa, oltre che interpretare al meglio questi piccoli teaser.

Hopefully they won't keep you silent for long! — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 15, 2021

Nonostante moltissime persone vogliano un ritorno di Silent Hill, il creatore della serie non sembrerebbe essere così convinto della bontà di un eventuale remake. Le sue parole dichiarate nella giornata di ieri non lascerebbero spazio ad altre interpretazioni: più di un remake, secondo Keiichirō Toyama ci vorrebbe un vero e proprio reboot più che un rifacimento. Chissà se anche Konami ha pensato la stessa cosa, sempre che il publisher e sviluppatore giapponese sia interessato a rilanciare il brand, oramai assente da tantissimo tempo da console e PC.