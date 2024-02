Silent Hill: The Short Message, annunciato a sorpresa il nuovo titolo free to play

Durante lo State of Play di PlayStation è stato annunciato completamente a sorpresa un nuovo titolo della saga di Silent Hill free to play chiamato The Short Message.

Come rivelato durante la presentazione, The Short Message è uno spin-off della classica serie horror ambientato nella Germania contemporanea. Ti mette nei panni di Anita, esplorando un luogo conosciuto come The Villa da una prospettiva in prima persona. Le precedenti fughe di informazioni dalla commissione di valutazione suggeriscono la presenza di temi forti legati al suicidio e violenza horror.

Nel trailer, si vede Anita correre attraverso varie aree terrificanti con il telefono in mano mentre chiede: "Cosa ho fatto per meritare questo?" In seguito alla rivelazione, Konami ha confermato il rilascio di The Short Message, il che significa che è possibile giocarci già oggi. È disponibile gratuitamente.

Silent Hill: The Short Message è abbinato al remake di Silent Hill 2 di Bloober Team, annunciato per la prima volta nel 2022 e che ha ricevuto un nuovo trailer durante lo State of Play. Fa parte di un ambizioso riavvio della serie che comprende diversi progetti, tra cui Silent Hill f e un nuovo film.