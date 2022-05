Colpo di scena nella serata italiana di oggi: Leonardo Interactive ha infatti annunciato un nuovo gioco della saga Simon the Sorcerer. Il gioco sarà interamente sviluppato in Italia, dal team di sviluppo Smallthing Studios e pubblicato nel corso del 2023 su PC e console.

Chiamato ufficialmente Simon the Sorcerer: Origins, il gioco sarà un’avventura prequel dell’originale nel 1993. Il titolo è stato annunciato con un primo trailer e un set di screenshot che potete trovate in qusta notizia. Origins è ambientato poche settimane prima degli eventi del primo gioco, che vedono il cane di Simon Chippy aprire involontariamente un portale dopo aver sfogliato un vecchio libro di magia. “Per noi è sempre stato un desiderio poter far rivivere una delle icone di questa industria. Il nostro obiettivo è quello di creare un nuovo mondo grazie a una grafica moderna e nuove meccaniche di gameplay per raccontare le origine di Simon”, le parole di Leonardo Caltagirone, founder di Leonardo Interactive, publisher italiano che nel corso degli anni ha pubblicato diversi giochi in tutto il mondo.

Nel comunicato stampa, riportato da Leonardo Interactive e seguito al reveal su IGN, vengono descritti alcuni degli elementi di gioco. Tra questi troviamo una veste grafica in 2D e le meccaniche puzzle. Il team di sviluppo cita anche Easter Eggs e l’utilizzo della licenza originale del franchise, che rende questo nuovo capitolo un gioco inedito vero e proprio e non un remake. Potete dare uno sguardo al trailer di annuncio grazie al video presente poco più in basso.

Simon the Sorcerer: Origins arriverà, come detto in apertura della notizia, nel corso del 2023 su PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch in digital download. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.