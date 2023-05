I modder sono delle persone incredibili che hanno il talento e la passione per modificare i giochi e trasformarli in qualcosa di completamente diverso. In questo caso, lo YouTuber cris ha creato un montaggio di mod straordinarie per Skyrim, dimostrando quanto la comunità dei modder sia riuscita ad andare oltre i confini del gioco originale.

Le mod aggiunte da cris trasformano Skyrim in un’esperienza completamente nuova, introducendo ambientazioni di Dark Souls, combattimenti ispirati a Sekiro e Devil May Cry, e persino il personaggio di 2B da Nier Automata. Il risultato è un gioco che ha poco a che fare con l’originale Skyrim, ma che allo stesso tempo ha un aspetto fantastico.

Guardando il video, si può notare cris affrontare nemici nella cattedrale di Anor Londo di Dark Souls 1, esibendo acrobazie alla Devil May Cry e beneficiando di effetti epici che richiamano l’Inferno di Dante.

Questo tipo di video ci fa rendere conto delle immense possibilità di modding che si aprono per Starfield. Il fatto che Todd Howard abbia rivelato che il gioco presenta lune e pianeti vuoti al di fuori delle missioni principali, potrebbe significare che ci saranno ampie opportunità per i modder di creare nuove esperienze e giochi all’interno del mondo di Starfield.

Se siete interessati a provare le mod mostrate nel video, potete controllare la descrizione del video di cris, dove troverete i link per scaricare tutte le mod.