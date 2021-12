Skyrim diventa un FPS pieno di armi grazie a una mod fuori dal comune

Non ci stanchiamo mai di parlare di Skyrim e delle tantissime mod che la community crea a ritmi molto intensi. Ne abbiamo viste di tutti i colori, da mod più tecniche che modificano texture e la grafica del titolo, fino a mod nettamente più creative dai generi più disparati. Quel che però ci ha colpiti di recente, è una mod che trasforma il leggendario quinto capitolo di The Elder Scrolls in uno sparatutto in prima persona.

Questa nuova creazione fan-made è opera del modder conosciuto online con il nickname di “Mirci33”, il quale ha recentemente rilasciato una mod piuttosto interessante e atipica per The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition che aggiunge oltre 203 pistole e armi da fuoco di ogni genere. Si tratta di una mod molto particolare che non solo aggiunge, ma va a cambiere completamente il modo in cui giocare al titolo Bethesda.

Come ha fatto notare il modder, la modo chiamata Modern Weapons aggiunge circa 200 nuove armi da fuoco uniche, ma non solo. Un’altra novità interessante aggiunta grazie alla moda è che il giocatore ora dovrà acquisire alcune risorse prima di utilizzare un’arma e anche tenere d’occhio la quantità di munizioni in possesso. Tutte novità che vanno a dare una nuova prospettiva inedita al classico gameplay del GDR classico.

Se questa folle mod di Skyrim ha saputo incuriosirvi, sappiate che potete scaricare il tutto comodamente a questo indirizzo. C’è da tenere conto, infine, che questa mod è supportata solamente dalla Special Edition e dall’Anniversary Edition del titolo Bethesda.