Skyrim diventa un gioco From Software grazie a queste mod

La community dei modder non si ferma mai, e riesce sempre a sorprenderci con mod davvero uniche e molto interessanti. Tra i giochi più moddati di sempre non possiamo che trovare The Elder Scrolls V Skyrim, uno dei giochi di ruolo fantasy a mondo aperto più amati e giocati di sempre. Grazie alla sua libertà, i modder hanno trovato fin da subito terreno fertile in questo titolo Bethesda, tanto che ancora oggi, dopo oltre dieci anni il titolo è ancora fortemente supportato da nuove ed incredibili mod.

Una nuova mod in sviluppo dal modder Miken1ke aggiunge alla The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition delle nuove animazioni per le asce da battaglia ispirate a Dark Souls. Come si può vedere anche in un video gameplay pubblicato su youTube il tutto da alle mosse dell’action GDR tutto un altro aspetto. Il tutto va a sostituendo lo stile da attacchi singoli concatenati, ai movimenti di strisciamento delle armi da mischia, e ricorda per l’appunto molto di più l’approccio al combattimento del titolo From Software.

Allo stesso modo c’è un’altra recente mod chiamata “Elder Souls” sempre dello stesso creatore ma realizzata in collaborazione con il modder Distar66. Unita alla mod precedente, il tutto va a creare un’esperienza di gameplay ancora più vicina a quella proposta in Dark Souls. I vari attacchi permettono ai giocatori di spazzare via orde intere di nemici, un pò come nei giochi From contro le orde o gli agguati, senza più dover andare ad attaccare un nemico alla volta.

Al momento la mod dedicata alle animazioni la si può trovare tranquillamente sul sito Nexusmod a questo indirizzo. Per installarla correttamente su Skyrim (in versione PC) vi basta seguire il tutorial presente sulla pagina dedicata alla mod.