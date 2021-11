Skyrim fa discutere gli utenti su una nuova feature

Nel corso di questa settimana, Skyrim ha ottenuto la sua nuova release. L’Anniversary Edition è l’edizione più completa del gioco di casa Bethesda, ottenibile anche aggiornando la Special Edition che debuttò nel 2016 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Al di là delle battute sull’ennesima versione del titolo, una delle nuove feature inserite da parte di Todd Howard e soci sta letteralmente dividendo gli utenti, che non riescono proprio a giudicarla né in maniera positiva né in maniera negativa.

Qual è questa feature di Skyrim che è riuscita a spaccare l’utenza? Semplice: la pesca. Nella Anniversary Edition, infatti, oltre alle mod è stata aggiunta anche la possibilità di pescare, una pratica che ovviamente è già presente in tantissimi MMORPG e anche in altri giochi single player. Inizialmente accolta come una novità interessante, dopo l’uscita in tanti si sono detti abbastanza stupiti da quanto bene sia realizzata, altri invece sono rimasti decisamente insoddisfatti, tanto da definirla terribile.

“Non puoi pescare dove vuoi, solo in alcuni punti specifici”, si legge in un post su Reddit. Ed è davvero difficile dare torto all’utente in questione: pescare dovrebbe essere il primo obiettivo per poter sopravvivere e farlo soli in punti “autorizzati” rompe un po’ la magia, soprattutto giocando in modalità Survival. Critiche anche all’assenza di un mini gioco, oltre che l’impossibilità di muovere la telecamera.

Ora, è chiaro che un singolo post su Reddit non faccia testo. I commenti però sotto al post si dividono a metà: c’è chi è d’accordo con l’utente e chi invece ha deciso di schierarsi contro e anzi, che trova molto divertente il sistema di fishing esattamente come è stato realizzato da Bethesda. Di sicuro, però, c’è solo una cosa: a distanza di ben 10 anni, Skyrim fa ancora discutere. Ed è un risultato decisamente straordinario in un’industria dove molto spesso i prodotti durano appena una settimana.