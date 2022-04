Nel corso degli ultimi anni, The Elder Scrolls V Skyrim si è arricchito di qualsiasi tipo di mod possibile. Le più importanti, come ad esempio quelle relative al gameplay, sono sicuramente le migliori, come quella che vi presentiamo oggi. Niente nuove quest, nuove arene o nuovi personaggi, no, tutt’altro: questa volta la creazione che vi proponiamo in realtà prende in prestito una meccanica ben conosciuta di Red Dead Redemption 2 e che aggiunge un bel po’ di colore.

Come avrete potuto intuire dal titolo della notizia, stiamo parlando di una mod che implementa il diario di Arthur Morgan, protagonista del kolossal western di Rockstar Games, in The Elder Scrolls V Skyrim. Si tratta dello stesso, identico diario, che però sarà arricchito dalle illustrazioni dei paesaggi del gioco Bethesda. Il funzionamento è lo stesso che troviamo in Red Dead Redemption 2: si visita un luogo di interesse e si estrae il quaderno, dove verrà inserita un’illustrazione.

“Adventurer’s Sketchbook include ‘sketch’ che provengono da ben 66 location selezionate a mano. Trovarne 30 vi darà accesso al primo livello di The Lay of the Land, dove avrete il 5% in più di successo per un colpo critico e un -5% di essere colpiti dallo stesso colpo da parte di un nemico. I successivi livelli si sbloccano dopo aver trovato 50, 60 e 66 location. Ogni livello aggiunge un 5% di boost”, si legge nella pagina Nexus della mod. Niente male, non trovate?

In Red Dead Redemption 2 il diario di Arthur Morgan funzionava, appunto, come un semplice diario. La sua unica utilità, oltre che a dare colore, era indicare al giocatore i punti di interesse e fare un interessante recap dei luoghi visti. In questo caso, invece, c’è addirittura un bonus di gameplay. Se siete interessati a scaricare la mod, vi invitiamo a visitare questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.