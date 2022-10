Qualche giorno fa siamo tornati prepotentemente a parlare di The Elder Scrolls V Skyrim. Il GDR di Bethesda è uno dei videogiochi che ha fatto la storia, e ancora oggi, dopo oltre dieci anni dal suo rilascio originale, è tornato ad apparire tra le uscite più recenti grazie alla versione Anniversary Edition su Nintendo Switch. Ora, però, è una nuova mod ad aver attirato le attenzioni dei tanti appassionati che ancora popolano le vaste lande di questo mondo virtuale.

Questa mod è stata creata dal modder conosciuto in rete con il nickname ‘Monitor144’, il quale ha deciso di rivedere e migliorare molti degli elementi stealth presenti in Skyrim. Il gioco di ruolo, infatti, ha sempre avuto una serie di elementi stealth, ma non preponderanti e decisamente migliorabili. Proprio per questo il modder ha voluto porre una maggiore attenzione proprio su questi elementi di gioco.

La mod in questione si chiama Book of Shadow, e tra i contenuti che va a migliorare e aggiungere ci sono fumogeni, maschere, corni da guerra e molto altro. Grazie ai fumogeni, per esempio, è possibile fuggire dalle situazioni pericolose andando a offuscare la vista dei nemici, stordendoli o facendoli tossire. Come le maschere, anche i fumogeni sono presenti nella mod in una serie di colori diversi.

Questo è solo un esempio di quelle che sono le novità presenti in questa mod, ma se siete interessati a scoprirne di più e ad apprendere come installare il tutto su PC, potete dare un’occhiata alla pagina ufficiale della mod sul sito NexusMod a questo indirizzo. Questa però è solo una delle ultime mod per Skyrim, e solo qualche giorno fa abbiamo visto l’implementazione di una mod che anziché migliorare il gioco, è andata a riesumare un vecchio bug molto conosciuto.