Skyrim su PS3 fu davvero un miracolo, su 360 si sviluppava molto meglio

Il lancio di The Elder Scrolls V: Skyrim (acquistabile su Amazon) su PlayStation 3 nel 2011 fu estremamente problematico per Bethesda, a causa delle limitazioni hardware della console Sony. Bruce Nesmith, lead designer del gioco, ha rivelato i retroscena di quella difficile conversione in un'intervista a VideoGamer.

Nonostante Skyrim sia diventato uno dei giochi più venduti di sempre, la versione PS3 fu oggetto di pesanti critiche al lancio per i gravi problemi tecnici. Nesmith ha spiegato che le difficoltà derivavano principalmente dall'architettura della memoria della PS3.

"È stata una vera lotta e il gioco girava molto più fluido su Xbox 360 che su PS3", ha dichiarato Nesmith. "Ricordo l'enorme sforzo dei nostri programmatori per farlo funzionare sulla PS3. È stato un lavoro erculeo, e mi tolgo tanto di cappello davanti a tutti quelli del team che ci hanno lavorato, perché sono state ore di duro lavoro ingrato per far funzionare il tutto".

Skyrim su PS3 fu estremamente difficile da realizzare

Nonostante l'impegno, la versione PS3 soffriva di pop-in massicci, grafica di qualità inferiore e pesanti cali di framerate. Con il tempo la situazione migliorò, ma Nesmith ammette che l'Xbox 360 rimase la console migliore per giocare a Skyrim in quegli anni.

I problemi di performance su PS3 causarono anche enormi ritardi nel rilascio delle espansioni rispetto alla versione Xbox. Dawnguard uscì con oltre 6 mesi di ritardo, mentre Dragonborn - che permetteva di volare sui draghi - arrivò molto dopo su PlayStation.

Nesmith ha spiegato che queste espansioni spingevano al limite le capacità della console. Con Dragonborn, le risorse della PS3 erano ormai esaurite e solo l'hardware di nuova generazione avrebbe potuto gestire ulteriori contenuti.