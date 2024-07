Slitherine annuncia la collaborazione con il developer italiano Volcanite Games

Durante il "Panzer Corps 2 Day", Slitherine ha annunciato l'inizio della collaborazione con il developer italiano Volcanite Games per lo sviluppo di futuri DLC della fortunata serie Panzer Corps 2. Questa notizia non solo celebra il tredicesimo anniversario del franchise, ma getta anche le basi per un futuro promettente.

Slitherine, noto publisher anglo-italiano specializzato in giochi di strategia, ha lanciato il primo Panzer Corps nel 2011 come successore spirituale di Panzer General, il classico di SSI del 1994. Panzer Corps II, rilasciato nel 2020, ha raccolto consensi sia dal pubblico che dalla critica, con un rating Steam dell'84% e una media di 86% su Metacritic. Il gioco permette ai giocatori di rivivere le principali battaglie della Seconda Guerra Mondiale e include scenari alternativi come l'invasione della costa Est degli Stati Uniti nel DLC Axis Operations 1946.

La collaborazione con Volcanite Games, un team di quattro persone con sede a Torino, rappresenta una svolta significativa per il franchise. Volcanite Games, noto per il titolo indie Gambit Shifter, porterà la sua esperienza nello sviluppo del nuovo DLC ambientato sul fronte del Nord Africa, previsto per il 2025. Marco Alessandro Minoli, Director of Publishing di Slitherine, ha espresso entusiasmo per questa collaborazione, sottolineando l'importanza di sostenere la scena dello sviluppo italiana.

Mattia Pastorino, Game Designer e co-fondatore di Volcanite Games, ha dichiarato: "Siamo tutti davvero entusiasti della collaborazione con Slitherine e di contribuire a creare contenuti per un franchise così importante come quello di Panzer Corps 2".

Slitherine, membro di IIDEA da oltre cinque anni, è attivamente coinvolto nella promozione degli sviluppatori italiani. Recentemente, ha partecipato a First Playable, evento business per il settore dei videogiochi, e ha offerto sessioni di coaching per studi emergenti. La sede italiana di Slitherine a Milano, un ufficio di 500 metri quadrati, ospita il team di marketing, studi di registrazione per streaming live e attività di business development, con un totale di sedici persone assunte a tempo pieno.

Per festeggiare il compleanno del franchise, Slitherine ha lanciato una campagna sconti fino al 60% su Panzer Corps 2 e i suoi DLC su Steam. Un'opportunità imperdibile per scoprire o riscoprire questo classico dei giochi di strategia.