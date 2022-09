Lo scorso 6 settembre lo sviluppatore e publisher britannico Slitherine ha annunciato di aver unito le forze con Creative Forge Games, produttore polacco specializzato nella realizzazione di giochi di strategia. Questa nuova unione ha portato alla creazione di un nuovo studio di sviluppo che prende il nome di Sliherine Poland, e permetterà alle due realtà dell’industria videoludica di espandere i propri orizzonti nella creazione di nuovi titoli.

Slitherine Poland lavorerà sia su IP originali che su prodotti su licenza. Questa collaborazione tra tra le due realtà è iniziata nel 2020, con lo sviluppo ancora in corso di Stargate: Timekeepers, un nuovo strategico basato sulla serie televisiva di successo della MGM, Stargate SG-1, e Ancient Arenas: Chariots. A oggi però, le due società hanno deciso di cementare la loro collaborazione ed estenderla ad altri progetti.

“La maggior parte dei nostri sforzi nello sviluppo vengono svolti attraverso partner di terze parti già esistenti”, ha affermato Iain McNeil, CEO di Slitherine. “L’apertura di un nuovo studio di sviluppo interno è un grande passo per continuare nella direzione di avere il pieno controllo sui progetti chiave, ma si tratta anche un investimento nelle persone e in un paese che sta prosperando e ha la capacità professionale di fornire prodotti di alta qualità per un mercato competitivo”.

Il nuovo studio polacco è già operativo e funzionante. Al suo interno ci sono sia professionisti che stavano già lavorando ai progetti sopracitati sia nuovi dipendenti, ma ancora più personale sarà aggiunto nei prossimi mesi. “L’obiettivo di Slitherine Poland è di combinare le capacità di sviluppo di Creative Forge e l’esperienza di sviluppo e pubblicazione di Slitherine”, ha affermato il CEO di Creative Forge Games, Piotr Karbowski. “È anche un passo fondamentale nella direzione per aumentare il focus del team interno sulla produzione dei giochi e lasciare tutti gli altri compiti a Slitherine”.