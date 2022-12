Qualche istante fa abbiamo assistito a un nuovo annuncio legato al mondo Slitherine; il noto publisher che ci delizia con tutta una serie giochi di strategia originali e ambientati in alcune dei franchise più famosi al mondo. Grazie a una diretta senza esclusione di colpi abbiamo potuto mettere gli occhi su tutta una sequela di nuove uscite che giocheremo dai prossimi mesi in poi, e in questo articolo vi porteremo alla scoperta di tutte queste esperienze.

Slitherine Next | Tutti gli annunci

Master of Magic

Prima dello show, Slitherine ricorda che il remake di Master of Magic, classico gioco di strategia con elementi da gioco di ruolo uscito negli anni ’90, è uscito oggi stesso. I fan di questo genere di esperienze dovrebbero provare questo storica titolo, soprattutto ora che si presenta con elementi grafici e visivi più moderni.

Ancient Arenas: Chariots

Torna a mostrarsi Ancient Arenas: Chariots, un gioco ambientato nell’antica Roma e che ci permetterà di vivere le adrenaliniche e furiose corse con le bighe. In arene polverose e incitati dalle urla del pubblico, i giocatori dovranno gestire la propria squadra di carri e bighe, assumere autisti, fabbricare carri, ricercare nuove tecnologie e rivendicare la propria fama attraverso i confini del potente impero romano.

Broken Arrow

Con Broken Arrow passiamo a un’esperienza strategica in tempo reale ben salda sulla contemporaneità. In questo titolo i giocatori potranno comandare oltre 200 unità in campi di battaglia su larga scala. All’interno dalla trasmissione abbiamo potuto mettere i nostri occhi su una fase di gameplay legata alla campagna in single player.

Fields of Glory Kingdoms

C’è stato anche spazio per vedere Fields of Gloty Kingdoms; il nuovo grande gioco di strategia che sta venendo sviluppato dal talentuoso team AGEOD. Protagonista dell’evento è stato il nuovo sistema Authority e l’annuncio dedicato alle iscrizioni della beta del gioco.

Headquarters World War II

Allo Slitherine Next c’è spazio anche per un nuovo titolo ambientato nel periodo storico della seconda guerra mondiale. Si tratta di Headquarters World War II, titolo che si è mostrato insieme a una sequela di sezioni ispirate all’iconico D-Day.

Starship Troopers Terran Command

Il nuovo evento è stata anche l’occasione per rimettere gli occhi su Starship Troopers Terran Command, il titolo ambientato nel noto universo sci-fi che vedrà i giocatori impiegare strategie oper avere la meglio contro gli insettoni giganti alieni. Il nuovo trailer si incentrat sul nuovo pianeta di Lava in arrivo nel corso del 2023.

Ancora una volta, Slitherine si dimostra ancora una volta uno dei publisher più prolifici e interessanti da seguire se siete amanti dei videogiochi di strategia. I giochi mostrati questa sera sono stati molti e tutti diversificati; e proprio per questo crediamo che i fan di questo genere saranno più che felici di quanto visto in questo evento.