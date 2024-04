Solo 24€ per questa base di raffreddamento per Series X!

Partono, con la giornata di oggi, le nuovissime offerte della Amazon Gaming Week! Sconti che, come vi stiamo raccontando dalle primissime ore di questa giornata, riguardano un mucchio di prodotti relativi al mondo del gaming, con offerte dedicate a videogiochi in primis, ma anche a tantissimi accessori per "potenziare" le vostre postazioni da gioco. Accessori come, ad esempio, questo splendido supporto per Xbox Series X targato Venom, ora disponibile su Amazon a soli 24,88€, rispetto al prezzo originale di 34,99€, precedentemente già scontato a poco meno di 30 euro!

Supporto per Xbox Series X Venom, chi dovrebbe acquistarlo?

Il supporto per Xbox Series X di Venom è una scelta ideale per gli appassionati di gaming che desiderano aggiungere un tocco di stile e personalizzazione alla loro console Microsoft, aggiungendo ad essa uno stand per il posizionamento verticale che non solo contribuisca alla stabilità della console (di per sé comunque molto stabile vista la sua particolare forma), ma che ne migliori anche l'usabilità. Questo stand, infatti, una volta connesso alla console attraverso la porta USB, fornisce ingressi USB aggiuntivi, compresa un'uscita di tipo C, permettendo così il collegamento di altri dispositivi senza sacrificare la funzionalità. La sua struttura consente inoltre un accesso inalterato a tutte le porte e le funzioni della console, inclusa la ventilazione, garantendo che l'esperienza di gioco rimanga impeccabile!

Oltre a ciò, questo stand è inoltre pensato per esaltare l'estetica della propria console, grazie ad un sistema di illuminazione a LED multicolore che offre diverse possibilità di personalizzazione grazie a 7 diversi colori selezionabili, tra cui non manca la classica colorazione verde, tipica del brand Xbox.

Ovviamente la luminosità è regolabile, e un pratico pulsante on/off permette di spegnere le luci senza dover scollegare la console.

Disponibile a soli 24,88€, questo ottimo supporto per Xbox Series X è, in sintesi, una scelta ideale per chi vuole dare un tocco in più alla propria postazione da gioco, acquistando un prodotto esteticamente valido, ed ottimo anche dal punto di vista delle sue funzionalità!

Vedi offerta su Amazon