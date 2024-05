Non hai gaming phone? Nessun problema con questo controller in offerta!

Se siete alla ricerca di un controller per smartphone, considerate questa soluzione di ShanWan, compatibile con Android e iOS, ora in promozione su Amazon. Originariamente a 69,99€, è attualmente offerto a soli 45,49€, grazie a uno sconto del 35%. È compatibile con numerose piattaforme, incluse Xbox Game Pass Ultimate, Steam Link, Geforce Now e Apple Arcade, e supporta un'ampia varietà di giochi per dispositivi mobili.

Controller per smartphone di ShanWan, chi dovrebbe acquistarlo?

Per chi cerca di migliorare la propria esperienza ludica su dispositivi mobili, il gamepad per smartphone di ShanWan si presenta come un qualcosa di robusto. Adatto a chi desidera un controllo più intuitivo ed ergonomico rispetto ai tradizionali comandi touchscreen, questo accessorio è compatibile sia con dispositivi Android che iOS. È ottimizzato per supportare un'ampia varietà di giochi, inclusi quelli disponibili su piattaforme come Xbox Game Pass Ultimate, Steam Link, e GeForce Now, oltre ai giochi MFi e titoli su Apple Arcade.

Caratterizzato da pulsanti di dimensioni maggiorate e la possibilità di personalizzare i comandi, questo controller è ideale per utenti con mani più grandi o per coloro che preferiscono una configurazione su misura per i loro giochi favoriti. La connessione Bluetooth offre una configurazione rapida e semplice, mentre la funzione di spegnimento automatico dopo 15 minuti di non uso aiuta a conservare la batteria.

Gli utenti apprezzeranno anche la flessibilità del joystick regolabile, che permette di giocare comodamente per ore. Il design del gamepad permette di accogliere smartphone di varie dimensioni, anche con la custodia, rendendolo uno strumento estremamente pratico e adatto a vari stili di gioco.

