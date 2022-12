Tra le numerose uscite degli ultimi mesi, Sonic Frontiers è sicuramente una delle esperienze che più ha fatto discutere giocatori e storici appassionati della serie di SEGA. Il porcospino blu supersonico è tornato con un nuovo gioco della saga principale, e nonostante i trailer lasciarono molti dubbi, una nutrita fetta di giocatori sta riuscendo ad apprezzare il titolo. Ora, a distanza di settimane dal lancio, SEGA ci svela tutti quelli che saranno i prossimi DLC gratuiti che andranno ad ampliare ulteriormente questa esperienza.

L’annuncio è arrivato in queste ore su Twitter, dove la compagnia nipponica ha svelato con un’immagine tutto quel che dobbiamo aspettarci dal futuro di Sonic Frontiers. Come possiamo vedere dal post, i contenuti in arrivo sono numerosi e parecchio variegati. SEGA ci ha permesso di dare uno sguardo completo a tutti quelli che saranno di fatto i DLC in arrivo nel corso di tutto il 2023, così che i giocatori potranno tornare a giocare al nuovo titolo di Sonic scoprendo sempre qualcosa di nuovo.

Con il primo update saranno aggiunti un tris di contenuti che comprenderanno: un Joke Box per ascoltare la magnifica colonna sonora di Sonic Fronters, la sempre molto apprezzata modalità foto e una nuova modalità ricca di sfide da completare. Con il secondo update, invece, si festeggerà il compleanno di Sonic con contenuti nona ancora annunciati, verrà aggiunta l’Open World Challenge e faremo la conoscenza di un nuovo Koco.

New modes, new Koco, new…playable characters!? More Sonic Frontiers content coming your way next year! pic.twitter.com/MoZ8Gtj4Ro — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) November 30, 2022

A chiudere il 2023 ci sarà anche un terzo update, il quale inserirà nuovi personaggi giocabili come Tails, Knuckles ed Amy Rose; in più verrà aggiunta anche una nuova storia tutta da scoprire. Tutti questi contenuti saranno gratuiti per chi possiede Sonic Frontiers (lo potete acquistare su Amazon), ma non sono ancora state annunciare le date di rilascio dei tre update.

