Sonic, il nuovo capitolo sarà svelato prima di quanto pensiate

Attenzione: il nuovo gioco di Sonic è oramai prossimo al reveal. Il team di SEGA che si sta occupando del franchise è infatti pronta a svelarlo e l’evento ovviamente non poteva che ricadere sui The Game Awards 2021. La kermesse ha in serbo una serie di reveal e annunci, dove tra questi ci sarà anche il nuovo titolo del porcospino blu.

Anddiamo con ordine: il nuovo Sonic è stato annunciato ufficialmente questa estate, con un breve video a corredo dell’annuncio e nient’altro. Nonostante ciò, ci sono stati alcuni movimenti in SEGA che hanno fatto presupporre un reveal nel breve periodo. Il primo è sicuramente la registrazione di un dominio Internet legato al titolo, che si è attivato nei giorni scorsi, segno che tutto il materiale promozionale del gioco è oramai già caricato sui server. Il secondo invece è un teaser vero e proprio, lanciato tramite Twitter dall’account ufficiale del franchise.

“Hey Geoff! Ti avanza un invito per i TGA 2021?”, hanno chiesto i social media manager dell’account ufficiale di Sonic. Geoff ha risposto in maniera ironica, evidenziando come l’account non seguisse il giornalista sul social. “Ti stiamo seguendo adesso perché sei stato così gentile da trovarci un posticino! Grazie ancora”, la replica del team social di Sonic. Insomma, sembra essere tutto pronto per il reveal del nuovo gioco in 3D del porcospino blu, che arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5, Xbox One, PC e Xbox Series S|X.

https://twitter.com/sonic_hedgehog/status/1467982887026786304

Oramai ci siamo: i The Game Awards 2021 metteranno sul piatto diverse anteprime, alcune completamente sconosciute e di cui non abbiamo la minima idea. Tra queste però appare chiaro che ci sarà anche il nuovo Sonic, decisamente atteso dai fan. Non resta dunque che attendere la notte tra il 9 e il 10 dicembre 2021, quando la kermesse andrà in onda direttamente da Los Angeles. Siete curiosi anche voi di scoprire il nuovo gioco del franchise di casa SEGA?