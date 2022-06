Dopo aver svelato il primo gameplay di Sonic Frontiers, ora SEGA è pronta a mostrare di più. Come annunciato dal publisher e sviluppatore nipponico, infatti, nella giornata odierna si terrà una diretta streaming, incentrata a mostrare qualcosa di nuovo sul Porcospino blu e tutti i progetti a esso collegati.

SEGA

L’annuncio del nuovo Sonic Central è stato diramato tramite Twitter. “Collegatevi per un’anteprima dei nostri progetti in arrivo e alcune novità del 2022”, si legge nella didascalia dell’immagine. L’appuntamento con il format, assente oramai da oltre un anno dagli schermi, è previsto per le ore 18:00 italiane. Bocche cucite sui contenuti, ma possiamo provare a indovinare cosa ci aspetterà oggi durante la diretta, anche se con molta probabilità non ci saranno novità di rilievo, ma solamente uno sguardo approfondito ai progetti legati ai videogiochi già annunciati in precedenza e vicini all’uscita.

Al momento SEGA ha all’attivo almeno due progetti riguardanti i videogiochi del porcospino blu. Il primo è Sonic Origins, una raccolta delle avventure classiche della mascotte, con i titoli che hanno reso il simpatico protagonista famoso e ben conosciuto da tutti. La release date è fissata per il 23 giugno 2022 e non è escluso che questa sera possa essere pubblicato il trailer di lancio. Successivamente abbiamo il nuovo titolo principale della serie, ovvero Frontiers. Nonostante alcuni fan spingano per il rinvio dopo aver assistito al primo video di gioco, è molto probabile che SEGA possa annunciare la data di uscita del titolo, attualmente previsto per la fine del 2022. Da non escludere a priori, infine, ulteriori progetti inediti forse non collegati direttamente al mondo dei videogiochi.

L’appuntamento con il nuovo Sonic Central è previsto per questa sera alle ore 18:00. L’evento sarà disponibile in streaming su YouTube e Twitch. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.