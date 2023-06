SEGA ha sorpreso tutti durante il Summer Game Fest con l’annuncio di Sonic Superstars, un nuovo gioco co-op 2D di Sonic the Hedgehog che include, ovviamente, anche Tails, Knuckles e Amy Rose come personaggi giocabili. Il titolo è previsto per uscire nell’autunno del 2023 su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S e PC tramite Steam ed Epic Games Store.

La descrizione fornita da SEGA invita a “unirti agli amici, padroneggiare nuovi poteri dalle Chaos Emeralds e sfrecciare attraverso nuove zone per sconfiggere il Dottor Eggman (e compagni)!“.

Sega invita i giocatori a registrarsi sul sito ufficiale del gioco per ricevere una “skin esclusiva gratuita di Amy Rose”, cosa piuttosto insolita, considerando che il sito non è ancora attivo al momento della scrittura. Tuttavia, torna presto per ulteriori dettagli su questo sorprendente nuovo gioco.