Sony, arriva l’acquisizione a sorpresa dell’EVO

Pensavate che le notizie fossero finite qui? Invece sembra che la giornata si stia per concludere nel migliore dei modi, soprattutto per tutti gli appassionati dei titoli picchiaduro. A sorpresa Sony (nello specifico SIE) ha rivelato l’acquisizione di uno degli eventi più importante di tutto il panorama dei combattimenti esportivi. Da oggi infatti l’EVO sarà di proprietà Playstation. Il tutto è avvenuto tramite un’acquisizione fatta insieme ad una joint venture di Endeavor.

Il tutto ovviamente è stato fatto di nascosto, fino ad oggi infatti non c’era alcun rumor o notizia che facesse capire l’intenzione di Sony di acquistare questa grande organizzazione. Tuttavia quest’anno è stato sicuramente uno dei più turbolenti per quanto riguarda l’esport internazionale. Sono pochi i titoli che hanno dato spettacolo e addirittura tra questi troviamo Starcraft 2 e la vittoria del nostro connazionale Reynor al recente IEM di Katowice.

Sembra inoltre che l’EVO tornerà per questo 2021 in una versione completamente online. Le date sono state già confermate all’interno di un comunicato stampa. Il tutto si svolgerà tra il 6-8 Agosto e 11-13 dello stesso mese. I titoli su cui si competerà sono quelli soliti del circuito competitivo, tra cui troviamo Mortal Kombat 11 Ultimate, Guilty Gear Strive, Tekken 7 e Street Fighter V: Champion Edition. Tutti gli eventi saranno ovviamente trasmessi in diretta sui canali dell’EVO.

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, ma sembra comunque essere un segnale positivo da parte di Sony che ormai da un paio di anni a questa parte risulta essere sempre più attiva all'interno del mercato degli e-sports. Ovviamente nessuno si aspettava una notizia di questo tipo, ma dopo la giornata di ieri, in cui ha annunciato dei grandissimi regali per tutti i giocatori, oggi è arrivata quest'acquisizione. Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi? Noi ovviamente resteremo in attesa di future notizie e vi terremo aggiornati!